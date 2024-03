Ngày 7/3, nữ diễn viên Gal Gadot vừa chào đón đứa con gái thứ 4. Ngôi sao "Wonder Woman" đã chia sẻ điều này trên mạng xã hội cá nhân. "Con yêu dấu, chào mừng con. Con đã mang đến nhiều ánh sáng cho cuộc sống của chúng ta, xứng đáng với cái tên của con là "Ori", cô nói. Người đẹp cũng tiết lộ đặt tên con gái có nghĩa là "ánh sáng của tôi" trong tiếng Hebrew.

Gal Gadot kết hôn với Jaron Varsano vào năm 2008 và từ đó, cặp đôi đã chào đón các cô con gái Alma vào năm 2011, Maya vào năm 2017 và Daniella vào năm 2021.

"Tôi thích việc sinh con. Nếu có thể thì tôi sẽ làm điều đó mỗi tuần. Đó là lúc bạn cảm thấy mình đang tạo ra một cuộc sống mới, thật tuyệt vời", Gadot từng nói.

Cô cũng cho biết, cô thích giữ cuộc sống gia đình "càng riêng tư càng tốt". Do đó, cô không chia sẻ bất kỳ hình ảnh mang thai nào trước khi Ori ra đời và cũng không có thông tin về việc cô đang mang thai. Trước khi đóng vai Rachel "Nine of Hearts" Stone trong bộ phim hành động "Heart of Stone" của Netflix năm 2023, Gadot đã không hoạt động tích cực trên tài khoản Instagram có 109 triệu người theo dõi của mình. Đó là thời gian cô dành để chăm sóc bản thân trước khi sinh.

Người đẹp Gal Gadot sinh con lần thứ 4

Gal Gadot sinh con lần thứ 4. Ảnh: IG NV.

Trước đó, chia sẻ về cuộc sống gia đình, Gal Gadot chở con gái lớn 9 tuổi đến trường, trước khi rẽ qua phòng gym và bắt đầu tập luyện. Đôi khi, cô ngồi đợi con tại quán cà phê lân cận để đọc sách hay làm việc. Cô ít khi bỏ qua các hoạt động cho phụ huynh như đọc truyện cho học sinh, dự các bài giảng trên lớp. Trên đường mỗi khi di chuyển, Gal Gadot lại gọi điện thoại cho cha mẹ hoặc bạn bè, những người đang sống tại Israel. Họ thường khuyên cô nên sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và không nên quá ép mình.

Gal Gadot tự nhủ cuộc sống luôn phải đánh đổi. Tuy nhiên, cô luôn đặt gia đình lên trên công việc. Từ năm 2016, nhân vật Wonder Woman thay đổi hoàn toàn cuộc đời Gal Gadot. Thành công đến với diễn viên người Israel nhanh đến chóng mặt, như thể một giấc mơ. Bom tấn của hãng DC đạt doanh thu hơn 800 triệu USD toàn cầu, lập nên một thành tích chưa từng có với phim siêu anh hùng do nữ đóng chính lúc đó.

Gal Gadot nữ diễn viên và người mẫu người Israel. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình trong quân đội Israel trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng. Sinh năm 1985 tại Petah Tikva, Gadot nhanh chóng thu hút sự chú ý với sự xuất sắc của mình trong lĩnh vực người mẫu và đăng quang cuộc thi Hoa hậu Israel năm 2004.

Sự nghiệp diễn xuất của Gadot bắt đầu với các vai diễn nhỏ trước khi cô thu hút sự chú ý toàn cầu qua vai Wonder Woman trong Vũ trụ Điện ảnh DC. Với các bộ phim như "Wonder Woman" và "Justice League", cô đã nhận được đánh giá cao và trở thành biểu tượng của nữ quyền trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Gal Gadot đang là một trong những diễn viên nữ "hot" nhất Hollywood. Ảnh: DC.

Nếu như với "Wonder Woman" (2017), Gal Gadot chỉ được nhận thù lao 300 nghìn USD (khoảng 7 tỷ đồng) thì tới phần "Wonder Woman 1984" (ra rạp từ 18/12), được nhận tới 10 triệu USD (230 tỷ), gấp 33 lần. Hãng Warner Bros. còn trả cho Gal Gadot thêm 10 triệu USD khi quyết định phát hành bom tấn "Wonder Woman 1984" trên hệ thống chiếu phim trực tuyến của hãng. Như vậy thực tế Gal Gadot được nhận 20 triệu USD (460 tỷ) cho phim "Wonder Woman 1984". Hiện tại, cô đang là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood.