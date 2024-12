Người hâm mộ vây kín Issac sau thành công tại "Anh trai say hi" Người hâm mộ vây kín Issac sau thành công tại "Anh trai say hi"

Mới đây, Issac tham dự một sự kiện tại TP.HCM. Anh được các khán giả vây kín để chụp hình, xin chữ ký. Không ít người hâm mộ biểu lộ cảm xúc nghẹn ngào khi được gặp thần tượng.

Kết thúc đêm chung kết 2 và trao giải của Anh trai say hi, Isaac và Quang Hùng MasterD lọt top 10 và góp mặt trong nhóm nhạc toàn năng (Anh trai "best 5") cùng Hieuthuhai, Rhyder, Đức Phúc. Chia sẻ với Dân Việt, Isaac cho biết anh bất ngờ, hạnh phúc khi có mặt trong nhóm nhạc toàn năng của Anh trai say hi và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu quý, bình chọn cho mình. Xác định tham gia chương trình là để "chơi", nam ca sĩ đón nhận kết quả với tâm thế thoải mái, thản nhiên nhất. Anh chưa từng dự đoán hay đặt kỳ vọng về vị trí sẽ đạt được, mà trân trọng việc lọt vào chung kết cũng như khoảng thời gian đồng hành cùng 30 "anh trai". Issac được đông đảo người hâm mộ vây quanh trong sự kiện. (Ảnh: BTC) Tại sự kiện mới nhất, Issac bật mí về kế hoạch trong năm tới của bản thân. Anh chia sẻ mình sẽ không để người hâm mộ chờ đợi lâu, vì sau chương trình Anh trai say hi, bản thân anh đang cảm thấy có nhiều năng lượng và nguồn cảm hứng. Issac được cư dân mạng đánh giá là trẻ trung, điển trai ở tuổi 36. (Ảnh: BTC) Issac khoe vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 36 khi phối áo da đen, chiếc quần mang đi đúng với tinh thần của sự kiện, kèm chiếc kính mắt sang trọng. Theo giọng ca Anh sẽ về sớm thôi, anh là người luôn yêu thích kính mắt và bản thân có một bộ sưu tập kính đồ sộ". Khoảnh khắc tinh nghịch của nam ca sĩ được một người hâm mộ ghi lại. (Ảnh: FBNV) "Với bản thân mình, cầu kỳ hay đơn giản đều được, quan trọng là bản thân thấy phù hợp hay không. Cho nên, tôi ưu tiên những gì mình cảm thấy thích và tự tin khi khoác lên người mà không cần chạy theo xu hướng. Việc phối hợp phụ kiện sẽ khiến bạn nổi bật hơn, thu hút hơn. Hãy tưởng tượng, cùng một bộ trang phục nhưng nếu mang một cặp kính mắt phù hợp hoặc đeo một chiếc vòng tay hoặc đồng hồ chắc chắn sẽ khiến bộ trang phục trông đặc biệt hơn và thêm phong cách", Anh chia sẻ. Nam ca sĩ thân thiện giao lưu cùng các khán giả. Anh cũng ngẫu hứng nhảy cùng một fan nhí trong tiếng hò reo, cổ vũ của người hâm mộ. Nam ca sĩ khẳng định anh có nhiều năng lượng hơn sau thành công tại "Anh trai say hi". (Ảnh: BTC) Isaac tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài. Anh sinh năm 1988, từng là trưởng nhóm nhạc 365 hoạt động từ năm 2010 đến 2016. Sau khi nhóm ngừng hoạt động, anh trở thành ca sĩ độc lập. Bên cạnh đó, Isaac còn ghi dấu ấn ở điện ảnh với vai diễn trong tác phẩm điện ảnh xuất sắc Song Lang và bộ phim cảm động Anh trai yêu quái. Khán giả của màn ảnh rộng còn nhớ đến anh qua các phim như Gia sư nữ quái, Tấm Cám chuyện chưa kể, Mùa viết tình ca… Anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, thuộc nhiều thế hệ. Tham khảo thêm Sát giờ diễn concert Anh trai say hi, giá vé vip giảm 50%, giới trẻ mặc mát mẻ sẵn sàng đón idol

