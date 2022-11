Người phụ nữ lớn tuổi bị nam nghi phạm trẻ dùng rựa truy sát kinh hoàng

Thông tin từ PLO: Tối 8/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Bắc Trà My đang tạm giữ Trần Thanh Long (29 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My).

Công an huyện Bắc Trà My đang tạm giữ nghi phạm (bị công an dẫn) dùng rựa truy sát kinh hoàng một phụ nữ. Nguồn: PLO

Theo thông tin ban đầu vụ truy sát kinh hoàng, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Long trên đường đi về nhà thấy bà N.T.N.Th (64 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Giang) đang ngồi phía trước đường.

Lúc này, Long cầm rựa chạy đến hành hung, chém nhiều nhát vào đầu, thân khiến khiến bà Th gục tại chỗ.

Sau đó, bà Th được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người chứng kiến nhưng do nghi phạm hung hăng, cầm rựa trên tay nên không ai dám can ngăn.

Theo VOV: Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường vây bắt đối tượng, đồng thời khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người chứng kiến để làm rõ vụ việc.

Tối 8/11, Công an huyện Bắc Trà My đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Long để điều tra về hành vi giết người.