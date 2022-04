Hình phạt nào cho đối tượng sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở Cầu Giấy?

Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại Cầu Giấy, khuya 16/4, thông tin từ lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ 1 đối tượng liên quan vụ việc này.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ các thông tin liên quan cái chết của người phụ nữ nêu trên.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong. Ảnh: PH

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì đến nay cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng nghi sát hại người phụ nữ ở Cầu Giấy.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến của hành vi vi phạm để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Khi có căn cứ cho thấy người phụ nữ ở Cầu Giấy bị sát hại, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và tiến hành khởi tố bị can đối với đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, lời nhận tội phù hợp với những dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, phù hợp với những vết thương trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với hình ảnh chiếc suất từ camera và lời khai của những người làm chứng, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can đối với đối tượng này về tội giết người với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm rõ ngoài việc thực hiện hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người phụ nữ ở Cầu Giấy, đối tượng còn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác hay không để xử lý.

Ông Cường cho biết, trong vụ án này một tình tiết cũng quan trọng là nạn chân chết trong căn phòng bị khóa cửa. Bởi vậy rất có thể hung thủ có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Ngoài ra, thông tin ban đầu là hiện trường vụ án bị xáo trộn, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nạn nhân có bị mất tài sản hay không để xử lý thêm đối với đối tượng về tội cướp tài sản nếu như có căn cứ cho thấy đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại người phụ nữ trong phòng trọ Cầu Giấy nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp đối tượng thực hiện liền một lúc hai tội đặc biệt nghiêm trọng là giết người và cướp tài sản, thường sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Trước đó, vụ việc được người dân phát hiện vào sáng 15/4 tại một căn hộ chung cư mini nằm trong ngõ 143 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nạn nhân là một phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, một người bạn của nạn nhân sau khi liên lạc bằng điện thoại không được đã tới căn phòng trọ trên tầng 2.

Khi đến nơi, cửa căn phòng đã bị khóa. Sau khi mở được cửa để vào trong, mọi người kinh hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Trong căn phòng trọ nhiều đồ vật bị xáo trộn. Trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Một số người dân sống gần tòa nhà chung cư trên xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết nạn nhân là một phụ nữ khá xinh xắn, dễ mến, hòa đồng.

Quá trình thuê trọ tại chung cư, nạn nhân chưa xảy ra mâu thuẫn, bất đồng gì đáng kể với những người xung quanh.

Tòa chung cư mini này cũng được đánh giá an ninh khá tốt khi ngoài đội ngũ bảo vệ còn có hệ thống camera trước cửa và khu vực để xe ở tầng 1.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quan Hoa cùng với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.