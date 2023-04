Nguồn cung bất động sản nhà ở có hết “ảm đạm” khi pháp lý khơi thông?

Thị trường bất động sản nhà ở tại Hà Nội có hoạt động tương đối "ảm đạm" trong quý I/2023. Các chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn vốn trước bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng cao, dẫn tới nguồn cung mới hạn chế.

Bên cạnh đó, niềm tin của người mua giảm và Tết Nguyên đán diễn ra sớm đã có tác động đáng kể tới số lượng giao dịch trong quý. Trong thời gian tới, khi Chính phủ đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, sửa đổi luật và thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng, thị trường bất động sản nhà ở tại Hà Nội sẽ có thêm cơ hội phát triển trong dài hạn.

Đối với sản phẩm căn hộ, nguồn cung sơ cấp giảm 4% theo năm. Nguồn cung mới gồm 2.040 căn hộ đến từ 2 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 2 dự án, giảm 30% theo quý. Nguồn cung sơ cấp hạn chế trong khi giá vẫn tăng đã tạo điều kiện cho thị trường thứ cấp phát triển theo hướng bền vững.

Trong đó, bất động sản nhà ở với sản phẩm căn hộ khu vực phía Tây tiếp tục dẫn đầu về nguồn cầu và số lượng giao dịch, được coi là khu vực trung tâm mới với cơ sở vật chất hiện đại. Các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy chiếm 46% nguồn cung sơ cấp và 51% số căn bán được trong quý.

Nguồn cung bất động sản nhà ở được kỳ vọng cải thiện và dần ổn định vào thời gian tới (Ảnh: TN)

Kế hoạch phát triển đô thị có sự thay đổi mới khi các huyện Gia Lâm và Đông Anh trở thành quận, Hà Nội sẽ đón nhận hai thành phố trực thuộc thủ đô. Nguồn cung cần được bổ sung nhanh chóng nhằm đáp ứng nguồn cầu rất lớn sẽ đổ về Hà Nội, trong đó Gia Lâm, Hà Đông, Hoàng Mai sẽ là các quận tập trung thị phần theo triển vọng tương lai.

Loại hình biệt thự, nhà liền kề cũng là sản phẩm được quan tâm nhiều đối với phân khúc bất động sản nhà ở. Tuy nhiên, nguồn cung mới hạn chế khi chỉ có 29 căn biệt thự (từ dự án hiện hữu ở Mê Linh), giảm 96% theo năm. Nguồn cung sơ cấp từ 14 dự án, giảm 50% theo năm.

Tỷ lệ giao dịch đạt mức thấp, chỉ có 88 giao dịch trong quý I/2023, giảm 78% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ cũng ở mức thấp nhất kể từ năm 2016, giảm 32% theo năm. Các dự án ở huyện Mê Linh và Gia Lâm có mức giá hợp lý chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng giao dịch của quý I/2023.

Giá sơ cấp biệt thự trong giảm 14% theo quý, liền kề giảm 3% do nguồn cung mới và hàng tồn kho giá thấp tại huyện Mê Linh. Trong khi đó, giá shophouse sơ cấp ổn định do quỹ căn tồn kho giá cao tại quận Hoàng Mai và Tây Hồ. Người mua có xu hướng chuyển sang các sản phẩm thứ cấp, nhờ mức giá thấp hơn 17% so với sản phẩm sơ cấp.

Dự kiến đến cuối năm 2023, khoảng 1.800 căn sẽ được tung ra thị trường. Huyện Mê Linh chiếm thị phần lớn nhất, tiếp theo là Hoài Đức và Thanh Trì. Cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất động sản nhà ở, điển hình là từ khi tuyến Metro số 2A đưa vào hoạt động, giá thứ cấp biệt thự tại quận Hà Đông đã tăng 37%, nhà liền kề tăng 26% và shophouse tăng 6%.

Về triển vọng của thị trường bất động sản nhà ở với sản phẩm biệt thự, nhà liền kề, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định dù tình hình giao dịch trong quý I/2023 chậm, nhưng sự phát triển hạ tầng và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phát triển thị trường trong thời gian tới.