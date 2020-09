Nguyên Chủ tịch xã kêu oan tại phiên toà có hơn 40 nhân chứng, người liên quan

Ngày 28/9, TAND huyện Vĩnh Linh tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái Ngô Thế Thanh (60 tuổi) và công chức địa chính xã Ngô Thế Sang (56 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Thái) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Lý do trả hồ sơ vì còn nhiều điểm chưa được làm rõ trong quá trình điều tra.

Bị cáo Ngô Thế Thanh và Ngô Thế Sang liên tục kêu oan tại toà.

Toà đề nghị cơ quan điều tra làm rõ cơ quan nào được giao quản lý trường mầm non cũ của xã Vĩnh Thái, làm rõ việc tháo dỡ trường mầm non này đã kết thúc hay chưa, làm rõ nguyên nhân cái chết của bị hại, có phải chết trong bể phốt hay không, cần thực nghiệm điều tra việc phát hiện tử thi cháu này có phù hợp không gian, thời gian, điều tra tấm đan bể phốt bị mất, làm rõ buổi chiều hôm xảy ra vụ việc, cháu bé này có vào lớp hay không, trách nhiệm nhà trường, gia đình trong quản lý cháu bé hôm xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 21 và 22/9, TAND huyện Vĩnh Linh mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, triệu tập hơn 40 nhân chứng và người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan để xét xử vụ án này. Sau 2 ngày xét xử, Toà dành 5 ngày để nghị án.

Theo hồ sơ, tháng 7/2018, UBND huyện Vĩnh Linh thành lập Hội đồng định giá thanh lý tài sản trường mầm non Vĩnh Thái, do ông Ngô Thế Thanh làm Chủ tịch hội đồng, có nhiệm vụ thanh lý và tháo dỡ tài sản tại trường mầm non cũ.

Theo quyết định này, có 6 hạng mục phải tháo dỡ, gồm hai cụm phòng học, sân bê tông, nhà bếp, nhà kho, cổng và tường rào.

Việc tháo dỡ thực hiện vào cuối tháng 12/2018, được ông Thanh giao cho ông Sang thực hiện. Đến ngày 28/1/2019, người dân phát hiện cháu bé lớp một (học Trường Tiểu học Vĩnh Thái – PV) tử vong trong bể phốt ở khuôn viên trường mầm non cũ. Tháng 10/2019, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Linh khởi tố hai ông này.

Riêng ông Thanh bị cách chức Chủ tịch UBND xã.

Gia đình cháu bé tử vong.

Tại Toà, ông Thanh và ông Sang liên tục kêu oan vì cho rằng không có trách nhiệm quản lý khuôn viên trường mầm non Vĩnh Thái, các hạng mục tháo dỡ không đề cập đến bể phốt cách phòng học khoảng năm mét, quá trình tháo dỡ không tác động đến bể phốt, không làm mất nắp bể phốt.

Nhân chứng khẳng định quá trình tháo dỡ diễn ra an toàn, không tác động đến bể phốt và nắp bể phốt vẫn còn sau khi kết thúc tháo dỡ.

Trong khi đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cháu bé tử vong là nắp bể phốt bị lấy mất không được cơ quan điều tra làm rõ ai lấy, lấy khi nào.

Hơn nữa, quá trình điều tra, nhà chức trách không khám nghiệm tử thi dẫn đến chỉ có thể kết luận cháu bé chết do ngạt nước, nhưng không có cơ sở khẳng định cháu chết trong bể phốt hay ở nơi nào khác.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, các bị cáo không có phương án tháo dỡ công trình trước, trong và sau khi tháo dỡ. Bị cáo thiếu trách nhiệm thể hiện ở việc không kiểm tra thường xuyên nên không biết tấm đậy bể phốt bị mất, dẫn đến hậu quả khiến một cháu bé tử vong.