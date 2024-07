Nguyên nhân tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Trưa 11/7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 10 người bị thương trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, khoảng 9h, tại Km 49+400 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng đi Hà Nội- Hải Phòng) thuộc thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương, xe bán tải do anh Đặng Quốc Hoàng (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo hai người là anh Trịnh Tuấn Anh (34 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Ngọc Hùng (36 tuổi, quê Nghệ An); xe đang di chuyển chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe 16 chỗ do tài xế Quách Văn Lâm (35 tuổi, quê Hòa Bình) điều khiển va chạm nhẹ vào phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sáng 11/7. Ảnh: OFFB.

Sau va chạm, tài xế Lâm, anh Tuấn Anh và anh Hùng đang đứng tranh luận trước đầu xe 16 chỗ thì xe 7 chỗ do tài xế Trần Ngọc Thế (quê Thái Bình) đâm mạnh vào phía sau.

Hậu quả tài xế Lâm và anh Trịnh Tuấn Anh tử vong tại chỗ, anh Lâm Ngọc Hùng bị thương nặng, 10 người khác được đưa đến viện kiểm tra thương tích.

Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp cơ quan điều tra huyện Gia Lộc, Hải Dương, Viện kiểm sát tiếp tục điều tra.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Mặt đường rộng từ 32,5 đến 35 m với 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp. Phương tiện được chạy tối đa 120 km/h, tối thiểu 60 km/h.