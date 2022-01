Top phim tình cảm lãng mạn hay nhất 2021 không thể bỏ qua

"Lovers of the red sky" , "Girl 2K", "Forever and Ever"… là những bộ phim tình cảm lãng mạn 2021 mà khán giả không nên bỏ lỡ.

1. Phim tình cảm lãng mạn "Game changer" Đạo diễn: Huệ Giai Tống Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 45 tập Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Lâm Hựu Uy, Thái Văn Tịnh, Đàm Trác... "Game changer" kể về một nam phóng viên giải trí (Huỳnh Hiểu Minh) rời ngành sau một sự cố và anh chuyển sang làm việc tại một công ty PR. Với những kinh nghiệm trong giới anh giúp ông chủ của mình đối mặt với những kẻ thù và những tình huống khó khăn nhất. Anh có hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời và thông qua hành trình trong phim, anh dần dần nhận ra ai là người bản thân thực sự yêu. Trong phim tình cảm lãng mạn này, Huỳnh Hiểu Minh và Thái Văn Tịnh vào vai một đôi tình nhân với vô vàn khoảnh khắc ngọt ngào. Ảnh: Nethd

Bộ phim đã nhanh chóng đạt được rating cao. Chia sẻ về vấn đề này, diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cho biết: "Ban đầu nhận lời mời tham gia tôi thật sự không quan tâm quá nhiều đến việc rating cũng như điểm số Douban của phim. Chỉ đơn giản là tôi muốn mang lại hạnh phúc đến cho khán giả của mình, đồng thời cũng muốn mang văn hoá kinh kịch của đất nước để quảng bá khắp thế giới". 2. Phim tình cảm lãng mạn "Lovers of the red sky" Đạo diễn: Jang Tae-yoo Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 16 tập Diễn viên: Kim Yoo-jung, Ahn Hyo-seop, Gong Myung… Phim tình cảm lãng mạn "Lovers of the red" của Kim Yoo Jung và Ahn Hyo Seop là một bộ phim cổ trang được dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết "Hong Chun Gi" của nhà văn Jung Eun Gwol. Lấy bối cảnh thời nhà Dan khi ma quỷ và thần linh can dự vào cuộc sống của con người. Kể về một câu chuyện tình đầy lãng mạn giữa hai nhân vật không may có vấn về thị lực, liên quan đến các yếu tố siêu nhiên, thần bí. Bộ phim tình cảm lãng mạn này được lấy bối cảnh thời nhà Dan khi ma quỷ và thần linh can dự vào cuộc sống của con người. Ảnh: Snews.pro

Ngay khi ra mắt, bộ phim đã ghi nhận rating khả quan, với tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 6,6% ở tập đầu tiên và nhanh chóng vươn lên 8,8% ở tập thứ 2. Bộ phim vượt qua các "đối thủ" phát sóng cùng thời điểm. "Lovers of the red sky" trở thành bộ phim xếp hạng cao nhất với rating trên 9%. 3. Phim tình cảm lãng mạn "Forever and Ever" Đạo diễn: Thẩm Dương Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 30 tập Diễn viên: Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc, Lạc Minh Cật, Kim Lệ Đình... "Forever and Ever" là phim tình cảm lãng mạn xoay quanh nhân vật Thời Nghi là một diễn viên lồng tiếng hàng đầu với tính cách dịu dàng, hiền lành. Cô tình cờ gặp giáo sư hóa học lịch lãm Châu Sinh Thần tại sân bay. Để cứu vãn công việc kinh doanh của gia đình, Châu Sinh Thần đồng ý với điều kiện của mẹ kế mình, thành gia lập thất, kế thừa cơ nghiệp, anh từ chối việc sắp xếp đối tượng xem mắt của mẹ và quyết định cầu hôn với Thời Nghi. Phim tình cảm lãng mạn này xoay quanh nhân vật Thời Nghi. Ảnh: film365.vn

Vì có tình cảm với Châu Sinh Thần, Thời Nghi đã đồng ý trước sự ngăn cấm của mẹ Châu Sinh Thần. Ở bên nhau, giữa hai người dần thấu hiểu và ăn ý. Châu Sinh Thần muốn chấn hưng công việc kinh doanh của gia đình, lại dẫn đến mâu thuẫn với trưởng bối. Cuối cùng cả hai đã chung tay, những nghề thủ công truyền thống được bảo tồn ở mức độ lớn nhất. Khó khăn qua đi, tình ý càng thêm sâu nặng nhưng sau đó Châu Sinh Thần lại bị kẻ gian hãm hại, Thời Nghi vì cứu anh mà bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Châu Sinh Thần tạm thời để sự nghiệp sang một bên, một lòng chờ Thời Nghi tỉnh lại, bọn họ đã ước định cả đời bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Sau khi ra mắt "Forever and Ever" luôn đứng đầu danh sách phim hot liên tiếp trong 8 ngày. Các chỉ số truyền thông khác của phim cũng như hai diễn viên đều ở mức rất cao. 4. Phim tình cảm lãng mạn "Yumi's cells" Đạo diễn: Lee Sang Yeob Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 14 tập Diễn viên: Kim Go Eun, Ahn Bo Hyun, Jinyoung... "Yumi's cells" là phim tình cảm lãng mạn kể về câu chuyện của một nhân viên văn phòng bình thường dưới góc nhìn của các tế bào não trong đầu điều khiển mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Cụ thể, Yumi là một phụ nữ bình thường. Tế bào tình yêu của cô rơi vào trạng thái hôn mê sau cú sốc của một mối quan hệ không thành. Bộ phim tình cảm lãng mạn này sẽ miêu tả sự trưởng thành và biến đổi của cô ấy khi các tế bào làm việc chăm chỉ để đánh thức tế bào tình yêu. Bộ phim tình cảm lãng mạn này không chỉ được chuyển thể từ nguyên tác mà còn sở hữu dàn cast "cực xịn". Ảnh: Koicine

Goo Woong là nhà phát triển trò chơi, một kỹ sư cốt lõi. Mặc dù anh không nói về tình cảm nhưng anh cố gắng đánh thức tế bào tình yêu của Yumi bằng tính cách đơn giản và trung thực của mình. Chia sẻ về bộ đôi diễn viên chính, nhà sản xuất của "Yumi's cells" cho biết: "Kim Go Eun và Ahn Bo Hyun đã mang đến những điều tốt nhất trong các nhân vật của họ. Xem phim này khán giả sẽ thấy được những thay đổi và dòng cảm xúc trong mối quan hệ của Yumi và Goo Woong". 5. Phim tình cảm lãng mạn "Nevertheless" Đạo diễn: Kim Ga Ram Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 10 tập Diễn viên: Han So Hee, Song Kang, Chae Jong Hyeop... "Nevertheless" thuộc thể loại tình cảm lãng mạn. Bộ phim Nevertheless là câu chuyện về đóa hoa kiêu sa quyến rũ Park Jae Eon (Song Kang). Một người đàn ông chỉ thích thả thính, tán tỉnh và trêu đùa với các cô gái, anh ta không hề có ý định yêu đương. Còn nữ chính là Na Bi (tên của cô có ý nghĩa là cánh bướm - nhân vật do Han So Hee thủ vai). Na Bi từng bị chia tay nên cô sợ tình yêu nhưng lại bị quyến rũ bởi Park Jae Eon. Phim tình cảm lãng mạn"Nevertheless" có sự kết hợp của cặp đôi Han So-hee và Song Kang. Ảnh: Wikisecret

Khi được hỏi về bạn diễn, nữ diễn viên 26 tuổi nói: "Song Kang cho nhiều điểm giống và khác với nhân vật Jae Eon. Cậu ấy mang đến sự tươi mới, hào hoa khiến Jae Eon còn quyến rũ hơn trên phim. Trong những cảnh quay khó, cậu ấy vẫn luôn lạc quan và truyền động lực cho tôi hoàn thành tốt vai diễn. Đôi lúc vì nhận thấy cậu ấy quá giống Jae Eon nên tôi có được sự tập trung và cảm xúc hơn rất nhiều". Nói về Han So Hee, Song Kang không tiếc lời khen dành cho bạn diễn xinh đẹp. Anh nói: "Mỗi khoảnh khắc làm việc với Han So Hee đều bất ngờ vì cô ấy đích thực là Yu Na Bi. Lúc nhận thông tin về người đóng cặp, tôi đã nghĩ cô ấy khá giống với nhân vật trong phim. Đến khi làm việc chung thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là Yu Na Bi. Cô ấy thể hiện được những thay đổi phức tạp của Na Bi một cách quyến rũ. Tôi không thể tưởng tượng được có ai khác thể hiện được như thế. Và tôi luôn biết ơn khi được làm việc cùng cô ấy". 6. Phim "Dali and cocky prince" Đạo diễn: Lee Jung Seob Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 16 tập Diễn viên: Kim Min Jae, Park Gyu Young… "Dali and cocky prince" là tình cảm lãng mạn xoay quanh câu chuyện cô nàng xinh đẹp Kim Dal Ri (Park Gyu Young thủ vai). Dù thông minh nhưng cô lại không có nhiều kỹ năng dọn dẹp nhà cửa hay bếp núc. Cuộc sống của Da Ri dường như lộn xộn cho đến một ngày cô gặp được Jin Moo Hak (Kim Min Jae đóng), một chàng trai tháo vát và cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Các nhân viên sản xuất của bộ phim chia sẻ: "Đây là cảnh mà trong đó Mu Hak bắt đầu phải lòng Dal Li. Hãy chờ đợi câu chuyện tình yêu ly kỳ giữa Mu Hak, người không biết gì ngoài tiền và Dal Li, người không biết gì ngoài nghệ thuật". "Dali and cocky prince" thuộc thể loại phim tình cảm lãng mạn. Ảnh: Bilibili.vn Trong một cuộc phỏng vấn được tổ chức trước khi bộ phim lên sóng, nữ diễn viên tiết lộ lý do cô chọn "Dali and cocky prince" là dự án phim truyền hình mới của mình sau khi xuất hiện trong "The Devil Judge". Cô khen ngợi bạn diễn của mình bằng cách chia sẻ: "Anh ấy luôn tràn đầy năng lượng và anh ấy chịu trách nhiệm tạo ra một bầu không khí tuyệt vời trên phim trường. Anh ấy dịu dàng và mềm mại nhưng anh ấy cũng có sức mạnh và sự hiện diện. Anh ấy là một diễn viên thực sự tuyệt vời". 7. Phim "Girl 2K" Đạo diễn: Pawis Sowsrion Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 11 tập Diễn viên: Aom Sushar Manaying, Fiat Pattadon Janngeon, Jack Chaleumpol Tikumpornteerawong… Bộ phim kể về nhân vật Momay đã 2000 tuổi. Trong nhiều thế kỷ, bà không bao giờ già đi, không bao giờ ốm đau và không bao giờ chết. Đã thử hàng trăm phương pháp để tự giết mình hết lần này đến lần khác và luôn thất bại, Momay cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng cuối đường hầm khi bạn của bà là Krateng, một thầy bói, nói với bà rằng, bà sẽ có thể già đi nếu tìm thấy tình yêu của đời mình trong năm nay. Vấn đề là có bốn ứng cử viên. Bộ phim tình cảm lãng mạn này kể về nhân vật Momay đã 2000 tuổi. Ảnh sưu tầm

Thawin - ông chủ chăm chỉ và hào phóng, Khun Prom - khách hàng lớn nhất của công ty họ, Kampun - một chàng trai trẻ ngọt ngào và Moo Tod - chàng trai mới bảnh bao. Bốn ứng cử viên và một năm để tìm thấy tình yêu của đời mình. Ngay từ khi được khởi động "Girl 2K" đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía các nhà chuyên môn lẫn khán giả.





