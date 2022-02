Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân với triển lãm “Nhà báo vẽ nhà báo”: Cách ly dịch nhưng không cách ly bút

Đây là sự kiện được Bảo tàng Báo chí tổ chức nhân dịp đón chào năm mới 2022, chào mừng Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 thành công tốt đẹp, và mở đầu các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2022).

Được biết, triển lãm "Nhà báo vẽ nhà báo" của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được chia thành 3 cụm chính: 100 tranh chân dung các nhà báo, khổ tranh 70x90 và 100 tranh chân dung khổ A3, A4; Bộ sưu tập 20 tranh áp phích chống dịch của Huỳnh Dũng Nhân; Bộ sưu tập mẫu áo dài thời trang của Nhà thiết kế Minh Hạnh với mẫu tranh áp phích chống dịch của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.

"Tôi thích vẽ chân dung. Vì khi vẽ chân dung là tôi nhớ về những kỷ niệm, những tình cảm của nhân vật đó. Thật thú vị khi thấy sau ít phút trên nền giấy trắng tinh hiện lên một gương mặt mà mình thương mến. Tôi vẽ theo kiểu ký họa chứ không vẽ theo kiểu truyền thần. Khi vẽ tôi có cảm giác như mình đang được nói chuyện với nhân vật", nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ.

Tranh chân dung nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân thực hiện.

Chân dung nhà văn Vĩnh Quyền.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (sinh năm 1955) nguyên Ủy viên BCH, nguyên Phó Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (khóa 8-9 ) Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập tạp chí Nghề báo. Giảng viên báo chí…

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là một cây bút chuyên viết phóng sự được nhiều bạn đọc yêu thích. Ông đã nghỉ hưu từ năm 2015.

Dù bị bệnh tai biến và bị cách ly do đại dịch Covid-19 nhưng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn quyết tâm thực hiện chương trình hành động: "Cách ly dịch nhưng không cách ly bút". Ông vẫn say mê viết văn viết báo, in sách, giảng dạy trực tuyến… và đã tích cực vẽ áp phích tuyên truyền chống dịch, đặc biệt là vẽ khoảng 400 chân dung các đồng nghiệp. Tuy là "họa sĩ nghiệp dư" nhưng tranh của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được nhiều người đánh giá có phong cách và giàu cảm xúc.

Được biết, triển lãm "Nhà báo vẽ nhà báo" của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được mở cửa từ ngày 3/3/2022 đến hết 15/3/2023.