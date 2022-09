Nhà giàu thích trồng 5 cây cảnh này ở sân nhà, dòng họ trăm năm hưng thịnh

Nếu bạn sở hữu một khoảng sân nhỏ, bạn sẽ trồng cây cảnh gì trong sân? Với những người giàu có, họ thường lựa chọn các cây cảnh đẹp, có tuổi thọ cao, giá trị kinh tế lớn, lại còn có ý nghĩa phong thủy chiêu tài, hút lộc, dòng họ trăm năm hưng thịnh.



Những cây cảnh này có thể truyền đời cho con cháu. Vì nó có ý nghĩa tốt đẹp, giống như lời cầu phúc cho gia đình nên mọi người rất thích trồng. Hơn nữa chúng có tuổi thọ cao nên không cần phải chăm sóc quá nhiều.

Thậm chí, nếu chúng ta nuôi trồng các cây này lâu năm trong nhà thì nó trở thành "báu vật gia truyền" theo đúng nghĩa đen vì giá trị kinh tế của các cây cảnh này không hê fnhor.

Hãy điểm qua những cây cảnh có giá trị cao mà giới nhà giàu thích tròng trong nhà nhé! Nếu bạn có sân vườn và muốn tìm một cây cảnh thích hợp thì đừng bỏ qua.

Người xưa có câu: "Gia đình có các vị La Hán, các thế hệ sẽ không nghèo" là nói về tầm quan trọng của việc trồng cây cảnh tùng La Hán trong nhà. Tuy có vẻ hơi phóng đại nhưng giá trị mà tùng La Hán đem lại là không sai.

Tùng La Hán (tên tiếng Anh là Podocarpus macrophylllus) là cây cảnh mà ngày xưa chỉ có gia đình quyền quý mới trồng. Nó tượng trưng phong thái thanh tao, quyền quý nên thể hiện cho sự giàu sang, phú quý.

Những chậu cây tùng La Hán bonsai khi trồng trong nhà không những mang lại mảng xanh mà còn giúp trấn trạch, xua đuổi điềm xấu và mang lại may mắn cho gia chủ.

Cây cảnh này có thể là "điểm nhấn" cho khu vườn của bạn.

Một cây cảnh tùng La Hán có thể truyền từ đời này qua đời khác, cây cành nhiều tuổi càng có giá. Từ xa xưa đến nay, cây cảnh tùng La Hán thường được các gia đình giàu có yêu thích. Dù là khu vườn nhỏ, trong sân hay trong nhà, nhiều gia đình giàu có đều thích bày cây cảnh tùng La Hán.

Cây tùng La Hán sinh trưởng khá chậm nhưng có tuổi thọ rất cao. Trong dân gian, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải” bởi vì khi cây cảnh này nhiều tuổi rất có giá trị về kinh tế.

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.

Những cây tùng La Hán có tuổi thọ cao có giá trị khôn lường, người có thu nhập trung bình khá là không thể mơ tưởng đến. Tuy nhiên, những cây tùng La Hán dăm ba tuổi thì chúng ta vẫn có thể mua về trồng ở sân nhỏ của mình.



Tùng La Hán có hình dáng đơn giản, xanh tươi, cao ráo, trồng trong sân vườn rất thích hợp. Cây cảnh này có thể là "điểm nhấn" cho khu vườn của bạn. Xung quanh cây cảnh có thể trồng nhiều lớp cây bụi, hoa nhỏ... như vậy sẽ tạo thành một khung cảnh đẹp, giúp bạn thư giãn hàng ngày.

Tùng La Hán có sức sống mãnh liệt, ngoại trừ khả năng chịu rét kém, còn lại chúng thích hợp trồng ở mọi môi trường. Trồng một cây có thể được coi là một di sản cho các thế hệ mai sau.

Nếu bạn đã từng sống ở vùng quê thì chắc chắn sẽ nhớ đến cây lựu (tên tiếng Anh là pomegranate). Trong sân nhỏ ở quê ngày xưa rất hay trồng loại cây cảnh này vừa ngắm hoa, vừa ăn quả, lại có những lời chúc phúc tốt đẹp cho gia đình.

Cây lựu mang ý nghĩa cầu chúc cho tương lai tươi sáng, đông con, nhiều phúc, gia đình an khang, thịnh vượng, sum họp, vui vầy.

Từ xa xưa, người ta đã thích trồng lựu trong nhà vì nó mang nhiều ý nghĩa may mắn. Hoa lựu đỏ, quả lựu cũng màu đỏ, tất cả đều tượng trưng cho hỷ tín, vận may, hạnh phúc. Trồng lựu trước nhà còn mang ý nghĩa cầu chúc gia đình ngày càng súc túc, có cuộc sống bình an.

Cây cảnh này ngắm lá, hoa hay quả đều rất đẹp

Cây lựu ngoài ý nghĩa tốt đẹp còn là cây cảnh khá ấn tượng. Khi chúng chỉ có lá thì hình dáng cũng rất đẹp, còn khi chúng nở hoa, cả cây lựu như "thắp lửa", sáng bừng và đẹp rực rỡ. Đến khi cây cảnh này đậu quả cũng là cảnh sắc đáng xem.



Còn đến mùa thu hoạch quả lựu cũng đem lại niềm vui thích. Quả lựu có hương vị rất thơm ngon, bổ dưỡng.



Cây lựu cần nhiều ánh sáng để phát triển, có khả năng chịu sương, chịu nhiệt. Lựu ra hoa và mùa xuân và kết trái vào mùa thu.

Mặc dù mộc hương (tên tiếng Anh là Osmanthus) là loài cây lý tưởng để trồng trong các sân nhỏ. Nó tượng trưng cho chữ "vàng ngọc", nuôi trong nhà chẳng khác gì đem vàng, rước ngọc vào nhà.

Mộc hương còn là cây phong thủy được ưa thích. Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn, tài lộc, phù hợp với cả 5 mệnh trong phong thủy. Tuy nhiên, cây cảnh này phù hợp với gia chủ mệnh kim hơn cả.

Nhiều gia đình trồng cây cảnh mộc hương trước cổng nhà, sân trước để mang may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo phong thủy, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn.



Cây mộc hương cũng có thể trồng trong chậu, làm vật trang trí trong phòng khách, cho hương thơm rất sảng khoái. Hình dáng của cây cũng rất đẹp mắt, ấn tượng.



Mộc hương cũng có tuổi thọ cao và dễ sống, về cơ bản sau khi trồng không cần quản lý, sau nhiều năm chúng cũng vẫn phát triển đều mà không bị tàn lụi. Dáng cây đẹp, hoa thơm và không cần cắt tỉa.

Khi nở rộ, cây sẽ vàng rực toàn hoa. Đây là cây cảnh được yêu thích trong khu vườn của nhiều gia đình. Cây cảnh này cành lá xum xuê, hầu như xanh tốt quanh năm, lượng hoa ra nhiều và hương hoa tràn ngập.

Ý nghĩa của cây hồng có nghĩa là cả đời. Trong phong thủy, cây hồng là biểu tượng của sự may mắn cả đời.

Cây hồng mang ý nghĩa mùa màng bội thu, mang lại niềm vui sướng, hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình.

Màu cam đỏ rực rỡ của quả hồng cũng tượng trưng cho điềm lành, may mắn. Người ta cho rằng cây hồng càng sai quả thì gia chủ càng nhiều tài lộc, may mắn.

Thân hồng cao, thăng tắp. Vào mùa thu, khi lá hồng rụng gần hết, những chùm quả hồng màu cam đỏ, sai trĩu trịt mang lại phong cảnh rất đẹp.



Hiện nay, ở một số vùng quê vẫn còn những cây hồng có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm.

Tuổi thọ của cây cảnh thông đỏ (tên tiếng Anh là Yew) có thể lên tới hơn 5.000 năm. Đây là cây cảnh trường sinh thực sự, mang ý nghĩa về sức khỏe và trường thọ. Nhiều người cao tuổi thích chăm sóc cây cảnh này tại nhà.

Cây cảnh này có quả rất đẹp, có tuổi thọ hàng nghìn năm

Tuy nhiên, muốn trồng cây cảnh thông đỏ trong sân nhỏ cần lưu ý một số điểm. Cây cảnh này ưa môi trường râm mát, tốt nhất nên trồng ở sân có ánh sáng kém.

Thứ hai, thông đỏ cần trồng có đôi, để đạt được giá trị làm cảnh cao nhất, bạn cần trồng hai cây cảnh thông đỏ, một đực và một cái.

Hiệu ứng màu đỏ tươi của quả thông đỏ cùng với màu xanh ngọc bích của lá trông như một "cảm giác sang trọng" và viên mãn.

Nhiều cây thông đỏ ngoài tự nhiên được coi là "bảo vật quốc gia" và được nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên hiện nay nhiều giống thông đỏ đã được nhân giống nhân tạo. Các cây cảnh này rất dễ thích nghi với môi trường nên không khó để trồng chúng.







Những cây cảnh kể trên không chỉ thích hợp trồng ở sân mà trồng trong chậu cũng rất phát triển. Nếu bạn thích hãy trồng 1 cây nhé.

Sau nhiều năm trồng những cây cảnh này, đến khi về hưu, bạn có thể thưởng thức hoa vào mùa xuân, tận hưởng bóng râm vào mùa hè, thu hoạch trái cây vào mùa thu và đón lá rơi vào mùa đông. Thật là cảm giác viên mãn và hạnh phúc.