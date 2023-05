“Nhà ngân hàng tương lai năm 2023” - nâng cao kiến thức tài chính cho giới trẻ

Phát biểu chia sẻ tại chuỗi sự kiện, bà Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ Truyền thông (NHNN) cho biết, truyền thông giáo dục tài chính cho người dân là 1 xu hướng của nhiều NHTW trên thế giới nhằm tăng cường tính minh bạch thông tin, hiểu biết về tài chính, minh bạch hóa pháp luật với người dân.

Trên thế giới, giáo dục tài chính cho người dân đặc biệt là với giới trẻ được chú trọng ngay từ tuổi còn rất trẻ. Những cụm từ "financial literacy" đóng 1 vai trò quan trọng không chỉ với cá nhân mà với toàn xã hội, đó là cụm từ về giáo dục tài chính cho người dân.

NHTW các nước cũng xác định nhóm đối tượng quan trọng trong chiến lược giáo dục tài chính toàn diện là giới trẻ; và cách thức truyền thông là lựa chọn những xu hướng truyền thông dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo, và từ giới trẻ sẽ lan tỏa ra cộng đồng.

Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNN Lê Thị Thúy Sen phát biểu tại chương trình.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020.

Trong đó, 1 nội hàm quan trọng là tăng cường hiểu biết tài chính cho người dân nhằm mục tiêu thay đổi nhận thức, hành vi và tạo thói quen tài chính tốt trong cộng đồng. Với mục tiêu như vậy, thời gian qua, NHNN đã rất chú trọng đến các chương trình giáo dục tài chính (như Tiền khéo tiền khôn, Đồng tiền thông thái, cuộc thi Hiểu đúng về tiền…) . Chuỗi sự kiện "Nhà ngân hàng tương lai" cũng nằm trong tổng thể chung về các chương trình giáo dục tài chính của NHNN.

Đánh giá cao sáng kiến của Vụ Truyền thông và sự nỗ lực phối hợp của Học viện Ngân hàng trong việc tổ chức chuỗi sự kiện cuộc thi "Nhà ngân hàng tương lai 2023", Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, đây là chuỗi sự kiện lớn nhất từ trước đến nay về truyền thông giáo dục tài chính dành cho sinh viên và giới trẻ.

Chuỗi sự kiện cuộc thi năm nay không chỉ dành riêng cho sinh viên ngành ngân hàng mà còn rất nhiều sinh viên các trường đại học khác, nhiều lĩnh vực khác nhau. Qua cuộc thi này, sinh viên không chỉ nhận được kiến thức thiết thực cho cuộc sống, đồng thời, các nhà tuyển dụng cũng có cơ hội tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho đội ngũ của mình.

Thực tế, khi tuyển dụng nhân sự vào hệ thống ngân hàng, các nhà quản lý không chỉ tuyển dụng sinh viên từ các trường có Ngành Tài chính Ngân hàng, mà còn rất nhiều ngành nghề khác như Luật, Quản trị kinh doanh, Báo chí, Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Ngoại giao, Ngoại ngữ, Kinh tế, Tin học, Khoa học xã hội và nhân văn…

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại chương trình chung kết cuộc thi "Nhà ngân hàng tương lai 2023".

Với mục tiêu đổi mới sáng tạo, bên cạnh các vấn đề liên quan thiết thực tới người dân như hướng dẫn các kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt, các kiến thức, quy định về tiết kiệm, vay vốn, nội dung chương trình cuộc thi năm nay còn đề cập đến các kiến thức về các sản phẩm đầu tư như bảo hiểm, trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi... mà dư luận rất quan tâm trong thời gian vừa qua.

Về hình thức, chuỗi sự kiện năm nay được tổ chức sáng tạo, phong phú với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho sinh viên như: cuộc thi Nhà ngân hàng tương lai năm 2023, triển lãm gian hàng "Ngân hàng GenZ" với sự tham gia của khoảng 30 tổ chức tín dụng (gồm các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, tổ chức trung gian thanh toán, công ty chứng khoán...), talkshow "GenZ khởi nghiệp trong kỷ nguyên số", mua hàng tại siêu thị sinh viên; cửa hàng sách cho sinh viên; thực hiện trao tặng an sinh xã hội chương trình "Ngày chủ nhật yêu thương"; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Chương trình đã được tổ chức một cách bài bản và chuyên nghiệp, thu hút rất nhiều đội chơi đến từ các trường đại học, qua đó, giúp nâng cao kiến thức tài chính ngân hàng cho các bạn sinh viên, đồng thời, truyền cảm hứng về nghị lực sống, đề cao, lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Qua đây, Phó Thống đốc ghi nhận sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các ngân hàng và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức chuỗi sự kiện này cũng như trong việc thúc đẩy các hoạt động truyền thông giáo dục tài chính, góp phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và các chỉ đạo của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy lùi tín dụng đen.

Trong thời gian tới, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị Vụ Truyền thông, với vai trò đầu mối tham mưu truyền thông của ngành Ngân hàng, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và nền tảng số. "Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển chuỗi sự kiện cuộc thi "Nhà ngân hàng tương lai", góp phần tạo ra một cộng đồng có hiểu biết tốt về tài chính, ngân hàng, từ đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh trao tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó Học viện Ngân hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, sau các vòng thi sơ loại (ngày 10/5/2023), ngày định hướng (ngày 14/5/20023) và vòng bán kết (ngày 17/5/2023), ngày 23/5/2023, chương trình chung kết cuộc thi "Nhà ngân hàng tương lai 2023" chính thức được diễn ra.

Cuộc thi "Nhà ngân hàng tương lai năm 2023" đã thu hút gần 200 đội đăng ký tham gia đến từ các trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Bắc, cho thấy sức lan tỏa rộng rãi của cuộc thi trong giới trẻ. 4 đội xuất sắc nhất đã vượt qua các vòng thi gay cấn để tham gia chương trình chung kết. Đây là sân chơi kiến thức giúp cho các bạn trẻ tích lũy vốn hiểu biết về tài chính ngân hàng cũng như sự tự tin, mạnh dạn chinh phục thử thách.

Chương trình talkshow GenZ khởi nghiệp trong kỷ nguyên số.

Trong buổi sáng cùng ngày, tại chương trình Talkshow "GenZ khởi nghiệp trong kỷ nguyên số", hàng ngàn học sinh, sinh viên đã có cơ hội giao lưu, trò chuyện với các diễn giả trong danh sách Forbes Under 30, các chuyên gia tài chính ngân hàng, chuyên gia chứng khoán, đó là Đó là: Chị Mai Lan Vân – Giám đốc Marketing One Mount Consumer – Forbes Việt Nam Under 30; Ông Ngô Xuân Huy - Nhà Sáng lập Money Lover – Forbes Việt Nam Under 30; Ông Lê Sơn Tùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Agribank; Ông Dmitry Kashtanov – Giám đốc Khối Ngân hàng Số - Ngân hàng TMCP An Bình.

Chương trình talkshow đã truyền cảm hứng cho giới trẻ về quản lý tài chính, kinh nghiệm sử dụng đòn bẩy tài chính khi khởi nghiệp, kinh doanh, kinh nghiệm đầu tư chứng khoán…, giúp các bạn trẻ có thêm sự mạnh mẽ, táo bạo, dám thực hiện ước mơ của mình. Chỉ cần không ngừng trang bị kiến thức và luôn luôn nỗ lực thì bạn sẽ làm được tất cả.

Cũng trong sáng 23/5/2023, chương trình triển lãm gian hàng "Ngân hàng GenZ" với gần 30 gian hàng đến từ các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, các đơn vị trung gian thanh toán… đã mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc, độc đáo cho khách tham quan, giới thiệu, trưng bày các sản phẩm dịch vụ, gia tăng trải nghiệm thực tế, hướng dẫn cách thức sử dụng sản phẩm tài chính ngân hàng cho khách hàng.

Chẳng hạn, nhờ phương thức chuyển nhanh Napas 247 bằng mã VietQR, mỗi lần nhận chuyển khoản tiền không phải đọc tài khoản dài tới 14 số. Chỉ sau 1 - 2 giây quét mã VietQR, mọi thông tin từ số tài khoản đến chủ tài khoản nhận tiền, ngân hàng thụ hưởng... đều được cập nhật tự động, được nhiều sinh viên quan tâm và đăng ký sử dụng.

Sinh viên thăm quan gian hàng và mở tài khoản Digimi của Bản Việt.

