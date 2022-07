Nhà phố, biệt thự TP.HCM vẫn tiếp tục "đội giá"

Giá nhà phố, biệt thự tăng vọt vì thiếu nguồn cung

6 tháng đầu năm, nhà liền thổ tại thị trường TP.HCM (biệt thự, nhà phố) đang xác lập mặt bằng giá mới trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, nhu cầu tăng trưởng ổn định.

Theo Cushman & Wakefield, bình quân giá bán sơ cấp (nhà đầu tư chào bán lần đầu) của phân khúc nhà phố và biệt thự tại TP.HCM trong quý 2 lần lượt ghi nhận hơn 9.300 USD/ m2 và 11.300 USD/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Chỉ tính riêng phân khúc biệt thự, bình quân giá chào bán tài sản trong quý vừa qua đã tăng hơn 2.400 USD/m2 so với đầu năm nay.

Ước tính, giá chào bán các loại nhà gắn liền với đất tại TP.HCM quý 2 đã tăng 25% so với quý đầu năm. Đây được đánh giá là mức tăng khá cao trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu tuột dốc, nhiều phân khúc bị giảm thanh khoản.

Nhà phố, biệt thự TP.HCM xác lập mặt bằng giá mới trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Ảnh: H.T

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Giám đốc R&D DKRA Vietnam cho biết, giá nhà phố, biệt thự TP.HCM và các tỉnh giáp ranh liên tục tăng xuất phát từ việc nguồn cung sụt giảm và phân bổ không đồng đều. Cụ thể, số liệu của DKRA Vietnam, trong 6 tháng qua, thị trường TP.HCM nói riêng và các tỉnh lân cận đón 3.142 căn nhà phố, biệt thự đến từ 29 dự án mở bán.

Trong bối cảnh nguồn cung giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ tiêu thụ loại hình này vẫn đạt 88% (tương đương 2.007 căn) so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung mới có xu hướng dịch chuyển về khu vực vệ tinh như Đồng Nai, Long An, Bình Dương và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt tại các thị trường vệ tinh.

Theo thực tế, giá bán sơ cấp nhà phố, biệt thự đã tăng liên tục. Đơn cử, TP.HCM thiết lập mặt bằng giá mới với mức giá bán cao nhất là 700 tỷ đồng/căn dành cho dự án The Global City tại TP.Thủ Đức (quận 2 cũ).

Các chuyên gia dự báo, 6 tháng cuối năm, thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ có khoảng 4.000 – 5.000 căn nhà liền kề chào bán mới. Trong đó, nguồn cung tại TP.HCM sẽ dao động khoảng 600 căn, chủ yếu tập trung ở khu vực TP.Thủ Đức.

Nhà đầu tư trú vẫn vào bất động sản nhà liền thổ

Bà Trang Bùi - CEO Cushman & Wakefield cho hay nhà phố, biệt thự là nhóm tài sản có giá trị cao, số lượng mở bán đang hạn chế dần theo thời gian khi TP.HCM định hướng phát triển nhà cao tầng trong thập kỷ tới. Hiện nay, quỹ đất phát triển các dự án nhà gắn liền với đất chỉ còn giới hạn tại TP.Thủ Đức, huyện Nhà Bè và Bình Chánh. Do nguồn cung ít dần so với căn hộ, các dự án nhà liền thổ thường có giá chào bán tăng dần theo thời gian.

Nhà đầu tư chọn nhà phố, biệt thự làm kênh trú ẩn dòng tiền. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản thời gian gần đây đang có dấu hiệu chững lại bởi nhiều yếu tố như ngân hàng kiểm soát tín dụng, lạm phát, vật giá leo thang, các vấn đề về thủ tục pháp lý dự án… Nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo ngại, phân vân khi lựa chọn kênh nào để hạn chế tối đa rủi ro. Một số nhà đầu tư mạnh về tài chính, ít sử dụng đòn bẩy kinh tế từ vay tín dụng ngân hàng đã lựa chọn nhà phố, biệt thự làm kênh trú ẩn.

Theo đó, nghiên cứu của Batdongsan.com.vn cho thấy, quý 2, đa số người mua nhà đang dành sự quan tâm nhiều tới loại hình nhà biệt lập và đất. Theo đó, 60% người tham gia khảo sát cho biết loại hình bất động sản dự kiến mua trong thời gian tới là đất và nhà biệt lập.

Đáng chú ý, 80% người đã sở hữu bất động sản có nhu cầu mua căn nhà thứ 2 và xu hướng này đang tăng ở nhóm nhà đầu tư trẻ. Nhiều người bày tỏ sự dành nhiều sự quan tâm tới loại hình nhà liền thổ và đất, đồng thời chưa quan tâm tới bất động sản nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, 92% người dùng ở các tỉnh phía Nam lựa chọn mua bất động sản ngay trên cùng khu vực đang sinh sống thay vì đi xa ra các thị trường mới.

Theo các chuyên gia, đất và nhà ở vẫn duy trì chỉ số tăng giá cao nhất, xếp trên các kênh đầu tư khác là vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm. Trong đó, đất và nhà liền thổ giữ mức tăng mạnh nhất trong các kênh đầu tư. Sau thời gian dịch bệnh, nhu cầu về các sản phẩm nhà ở liền thổ trở nên cao hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh lạm phát gia tăng, nhu cầu tìm kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền trở nên cấp thiết và bất động sản liền thổ luôn là lựa chọn đứng đầu của giới đầu tư.

Dự báo, giá nhà liền thổ tại TP.HCM sẽ còn tiếp tục tăng.

Anh Đào Minh Duy (kinh doanh bất động sản tự do tại TP.HCM) cho hay qua 2 năm dịch bệnh kéo dài, thị trường nhà đất, vàng, chứng khoán và tiền gửi tiết kiệm… đều có nhiều thăng trầm.

"Trước đây, tôi thường tập trung đầu tư vào lướt sóng căn hộ. Tuy nhiên, thị trường nhiều biến động như hiện nay, việc đầu tư kiểu mì ăn liền đã không còn hiệu quả. Để tránh rủi ro, tôi tập trung vốn vào bất động sản liền thổ khi chọn mua nhà phố tại một số dự án tại TP.Thủ Đức. Bất ngờ là tốc độ tăng giá lại khá nhanh, tôi mới mua được 3 tháng đã thấy môi giới bảo có khách muốn mua lại với giá chênh lệch 10%", anh Duy cho hay.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng, phân khúc nhà liền thổ thu hút nhà đầu tư do đặc tính linh hoạt về giá của thị trường đầu tư mua đi bán lại. Giá trị của tài sản nhà gắn liền với đất phụ thuộc vào dòng tiền của người mua và ít chịu tác động bởi "ý chí tăng giá" của các chủ đầu tư.

Theo đó, nếu người mua nhà liền thổ bằng vốn tự có, tiền tích lũy, nhiều khả năng giá trị tài sản tiếp tục duy trì ở mức cao vì đây là suất đầu tư dài hạn và khá bền vững. Nếu người mua nhà liền thổ có sử dụng đòn bẩy tài chính, giá bán bất động sản liền thổ trên thị trường thứ cấp có thể biến động bởi sự thay đổi dòng tiền cá nhân của họ.

Dự báo về thời gian tới, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc nhà ở của CBRE Việt Nam nhận định mặt bằng giá sơ cấp nhà liền thổ ở thị trường phía Nam dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng do áp lực về chi phí đầu vào, lạm phát và nhu cầu với loại hình này lớn.

"Thị trường biệt thự, nhà liền thổ trong thời gian tới chắc chắn sẽ phát triển mạnh hơn ở các đô thị vệ tinh do quỹ đất trung tâm để phát triển dự án nhà liền thổ không còn nhiều và quy trình phát triển dự án khó khăn, phức tạp. Số lượng hạn chế, chất lượng cải thiện, các sản phẩm villa, nhà phố sẽ vẫn ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp và giá bán còn tiếp tục tăng trong thời gian tới", vị chuyên gia nhận định.