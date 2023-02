Nhà thầu vi phạm nghiêm trọng tại Bình Định bị cấm đấu thầu

Còn tình trạng đơn vị thi công bớt, xén vật liệu

Chiều 24/2, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2025 đã xác định một trong những khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là "xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông".

Bình Định đã chú trọng đến công tác phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là đầu tư, phát triển các công trình giao thông trọng điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, chính quyền tỉnh Bình Định nhìn nhận, chất lượng một số công trình xây dựng cơ bản đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số công trình, hạng mục kém chất lượng, nhanh xuống cấp, hư hỏng, thuộc nhiều lĩnh vực công trình như: giao thông, dân dụng và công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Cá biệt, có công trình tổ chức thi công không phù hợp, gây sập đổ, chết người (Nhà máy Savvy Seafood ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại Hội nghị "Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn". Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng vật liệu xây dựng đưa vào công trình không đúng chủng loại, quy cách, chỉ dẫn, yêu cầu kỹ thuật thiết kế, yêu cầu hồ sơ mời thầu (chủng loại, quy cách, tính năng…) không đảm bảo hợp quy; thiếu các tài liệu như chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, giấy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, chứng chỉ xuất xưởng.

UBND tỉnh Bình Định thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân, do công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát chưa được chú trọng và thực hiện theo đúng quy định.

Một số chủ đầu tư không thực hiện hết nhiệm vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư, phó thác toàn bộ nhiệm vụ cho tư vấn quản lý dự án, chưa nắm bắt được trình tự công việc cần thiết; triển khai không đúng trình tự, hợp đồng đã ký.

Nhà máy Savvy Seafood ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa gây tai nạn chết 5 người, khi đang thi công hồi tháng 9/2022. Ảnh: Dũ Tuấn.

Thiếu biện pháp kiểm soát, gần như giao phó cho đơn vị tư vấn giám sát, không thực hiện kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu, không tham gia nghiệm thu vật liệu đầu vào, việc huy động nguồn lực của nhà thầu… để đối chiếu với yêu cầu của thiết kế và hợp đồng xây dựng đã ký kết.

Tổ chức thi công xây dựng công trình muốn lợi nhuận cao, một số đơn vị thi công xây dựng bớt, xén vật liệu; thay đổi, điều chỉnh, cắt, giảm quy trình, biện pháp thi công công trình.

Thiếu đồng bộ, thống nhất trong việc tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình, nhất là các gói thầu sử dụng liên danh hoặc công trình được chia làm nhiều gói thầu do các nhà thầu khác nhau thực hiện. Chưa làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà thầu đứng đầu liên danh.

Một số nhà thầu lập hồ sơ dự thầu kê khai nguồn lực phù hợp với hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế do phải thực hiện nhiều công trình cùng thời điểm nên việc huy động không đảm bảo theo cam kết, phải đi thuê máy móc, thiết bị bên ngoài không kiểm soát được chất lượng.

Nhà thầu vi phạm nghiêm trọng, nhiều lần... bị cấm đấu thầu

Để khắc phục, nâng cao chất lượng công trình, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp, chủ đầu tư và các bên liên quan vi phạm trong trong việc tổ chức nghiệm thu công trình sử dụng không đúng về chất lượng. Nhà thầu thi công không bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định…

Chủ đầu tư/Ban QLDA chuyên ngành, phải tham gia trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào. Không xây dựng hồ sơ mời thầu với yêu cầu, tiêu chí chất lượng một cách chung chung, cần cụ thể tiêu chí để làm cơ sở đánh giá chất lượng công trình.

Tùy vào quy mô, tính chất, đặc điểm của từng công trình mà thời hạn bảo hành yêu cầu tăng lên thành từ 3 đến 5 năm.

Hội nghị "Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn". Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngoài ra, không chia nhỏ các gói thầu có quy mô, tính chất, khối lượng công việc thực hiện tương đồng; tuyệt đối không được để việc chia các gói thầu ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định lưu ý, kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động, bố trí nhân sự, máy móc, thiết bị không đầy đủ theo quy định.

Đối với nhà thầu vi phạm tiến độ nhưng chưa đến mức phải xử lý chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu có giải pháp khắc phục kịp thời vi phạm.

Nhà thầu vi phạm hợp đồng không có khả năng hoàn thành (đã thông báo vi phạm theo quy định của hợp đồng, nhưng không có chuyển biến), phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng.

Đồng thời thực hiện các thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Toà nhà Khu khám phá khoa học ở tỉnh Bình Định có tổng vốn đầu tư 195 tỷ đồng, xuất hiện tình trạng thấm dột, hồi năm 2022. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Nhà thầu vi phạm nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần... phải xử lý kiên quyết, xử phạt vi phạm, cấm tham gia đấu thầu trên địa bàn tỉnh; thông báo rộng rãi đến các cơ quan quản lý để biết, theo dõi", UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Tư vấn giám sát không được chấp nhận nghiệm thu, cho dừng thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, gây sự cố mất an toàn lao động.

Đặc biệt, đơn vị thi công xây dựng, nhà thầu phải giữ uy tín, danh dự trong thi công xây dựng công trình.

Hạn chế việc sử dụng thầu phụ trừ trường hợp đã thỏa thuận trước với chủ đầu tư trong hợp đồng xây dựng. Trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu thì phải có trách nhiệm kiểm tra công tác thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.