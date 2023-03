Nhà thơ Sóng Hồng làm bài thơ “Là thi sĩ” là để tranh luận với bài “Cảm xúc” của Xuân Diệu?

Bài thơ "Là thi sĩ"

(Tác giả Sóng Hồng - sáng tác tháng 6/1942)

Nếu "thi sĩ nghĩa là ru với gió,

Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây",

Ðể tâm hồn treo ngược ở cành cây

Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn liễu;

Nếu thi sĩ nghĩa là nhăn với mếu,

Nghĩa là van Thượng đế rủ lòng thương,

Hồn bơ vơ lạc lõng ở mười phương,

Khóc rả rích như ve sầu tháng hạ;

Nếu thi sĩ vùi đầu mài miết tả

Cặp "tuyết lê" hồi hộp trước tình yêu,

Cho cuộc đời là mộng ái cao siêu,

Chìm đắm ở thương hoa và tiếc ngọc;

Nếu thi sĩ nghĩa là đem gấm góc

Phủ lên trên xã hội đã điêu tàn,

Véo von ca cho át tiếng kêu than

Của nhân loại cần lao đang giãy giụa;

Thì bạn hỡi, một nhà thơ như rứa

Là tai ương, chướng họa của nhân quần,

Nhọc tơ lòng mà phí cả ngày xuân

Ðể ca ngợi bất công và tàn ngược;

Uốn gối trước cường quyền và mong được

Lượm hương thừa, phấn thải để qua ngày;

Khiến loài người đắm đuối và mê say,

Sống thoi thóp dưới gông xiềng nô lệ.

Không, không được! Hỡi các nhà văn nghệ,

Các nhà thơ yêu dấu của đồng bào,

Các nhà thơ trong sạch và thanh tao,

Hoa thơm ngát trong vườn xuân đất Việt!

Là thi sĩ phải là hồn cao khiết,

Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu;

Ca tự do, tiến bộ với tình yêu

- Yêu nhân loại, hòa bình và công lý -

Cao giọng hát những bài ca chính khí

Của anh hùng đã vì nước quên mình,

Sống quang vinh mà chết cũng quang vinh,

Của Bãi Sậy, Thái-nguyên và Yên-bái...

Là thi sĩ nghĩa là theo gió mới

Tìm ý thơ trên ngọn sóng Bạch - đằng,

Ðể tâm hồn dào dạt với Chi-lăng,

Làm bất tử trận Ðống - đa oanh liệt,

Dốc cho hết cả một bầu nhiệt huyết,

Tưới tâm can đồng loại lúc tàn đông;

Thả trái tim hòa nhịp với Ðô-lương,

Với Lục-tỉnh, Bắc-sơn và Ðình-cả.

Là thi sĩ nghĩa là cao khúc họa

Cuộc đấu tranh vĩ đại của hoàn cầu

Chống hung tàn xâm lược khắp năm châu,

Trên trái đất dựng cao cờ dân chủ.

Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,

Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền,

Và lúc cần, quẳng bút lấy long tuyền.

Hỡi thi sĩ! Hãy vươn mình đứng dậy!

Thời rượu nồng, đệm gấm đã qua rồi.

Thôi thôi đừng khóc gió với than mây,

Hãy nhịp bước trên con đường tiến bộ.

Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ

Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy;

Cùng công nông vun xới cuộc tương lai

Ðã chớm nở từ Liên-xô hùng vĩ.