Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Động lực giúp tôi cố gắng là gia đình"

Nhạc sĩ Hoàng Bách hài lòng với năm cũ đã qua. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu năm là dịp để nhìn lại những câu chuyện của năm cũ. Với nhạc sĩ Hoàng Bách, năm 2022 của anh đã trôi qua như thế?

- Với tôi, năm qua là một năm rất đáng nhớ. Năm 2022 là một năm nhiều màu sắc, trong đó phần lớn là những màu sắc tích cực và hài lòng với tôi. Tôi là người có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Vì thế, trong năm vừa qua, tôi đã có dịp trình làng bản nhạc Những bước chân của rồng. Đây là bài hát nhạc hiệu dành cho các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Khi ra mắt, tác phẩm này đã đón nhận được nhiều tín hiệu phản hồi tích cực từ công chúng. Qua đó, các cầu thủ và những câu lạc bộ đã đón nhận bài hát và coi đó như một món quà tôi dành tặng đến bóng đá Việt Nam. Cá nhân tôi cũng rất tự hào vì được góp sức nhỏ vào bước chuyển mình mới của văn hóa bóng đá. Cùng với nhiều yếu tố khác đã làm nên sự thành công của bóng đá nước nhà trong năm qua.

Nhạc sĩ Hoàng Bách trân trọng giây phúc bên gia đình ngày Tết. Ảnh: NVCC

Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn lại quãng đường bản thân và ê-kíp lao động và sáng tạo từ những ý tưởng ban đầu để hoàn thiện một tác phẩm tâm đắc.

Ở phương diện cá nhân, tôi cũng dành thêm thời gian chạy show để bù lại những tháng ngày nghỉ dịch. Vì thế, tôi ít có thời gian trau chuốt những sản phẩm âm nhạc cá nhân. May mắn, tôi cũng kịp hoàn thiện bài hát Vượt biển. Đây là một sản phẩm âm nhạc tôi muốn dành tặng cho vợ và các con của mình.

Ca khúc này cũng đã nhận được sự đồng cảm của khán giả. Nhờ đó, tôi có thêm nhiều show diễn và bận rộn hơn trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, tôi cũng tiếc nuối vì không có đủ thời gian để sáng tạo nhiều tác phẩm hơn, tham dự nhiều show diễn hơn để phục vụ khán giả.

Nhạc sĩ Hoàng Bách và vợ. Ảnh: NVCC

Trong năm mới 2023, anh đã xây dựng những kế hoạch, dự định gì?

- Có lẽ năm tới là khoảng thời gian để tôi dành cho bản thân nhiều hơn, đặc biệt là những kế hoạch về âm nhạc. Với dự án Bách 20 là một dự án được rất nhiều khán giả đón nhận. Tôi đã khởi đầu dự án này bằng bài hát Chạm vào vinh quang. Có thể nói đây là nhạc hiệu quen thuộc của nhiều chương trình, sự kiện thể thao. Tiếp nối thành công đó, tôi hy vọng sẽ cùng ê-kíp của mình mang lại những điều tốt đẹp, ý nghĩa dành cho khán giả.

Thời điểm sau Tết Dương lịch là quãng thời gian bận rộn nhất của tôi. Khi đó, tôi cùng ê-kíp của mình đã ngồi lại để bàn bạc và xây dựng kế hoạch Bách 20 ở phần thứ hai. Trong những ngày đầu năm mới, tôi sẽ trình làng những sản phẩm âm nhạc mới. Đó là những điều mà tôi rất tâm huyết và mong chờ trong năm mới.

Gia đình nhạc sĩ Hoàng Bách ngày Tết. Ảnh: NVCC

Năm qua đã chứng kiến nhiều sự nỗ lực và thành công của nhạc sĩ Hoàng Bách. Vậy đâu là động lực giúp anh làm việc và cống hiến nhiều như vậy?

- Động lực to lớn nhất giúp tôi cố gắng chính là gia đình của mình. Sau khi trải qua những thời điểm khó khăn, tôi luôn lấy những nụ cười và tình yêu thương gia đình làm động lực. Năm qua, tôi đã gặp lại được anh trai định cư ở nước ngoài sau 3 năm xa cách. Vì thế, tôi cũng dành nhiều thời gian cho đại gia đình. Với tôi, việc cả gia đình luôn mạnh khỏe và bình an là một may mắn lớn.

Bên cạnh đó, tôi phải cảm ơn bóng đá và thể thao. Ngoài việc được sống với đam mê mỗi ngày, bóng đá còn mang đến cho tôi nhiều sự hứng khởi. Với tôi, bóng đá là tình yêu và là một phần cuộc sống.

Với cá nhân tôi thì gia đình, bóng đá, âm nhạc và các hoạt động xã hội như là bốn góc tạo nên một chiếc bàn vững chãi để mình tựa vào. Nhờ đó, tôi cảm nhận được sự vững vàng, được cống hiến và sống ý nghĩa hơn.

Trải qua những khó khăn của cuộc sống, tôi được giải tỏa nhờ thể thao. Bóng đá đã cho tôi một tinh thần sống, quyết tâm không lùi bước, không đầu hàng và luôn luôn tìm kiếm những điều tích cực trong cuộc sống. Nhờ có bóng đá, tôi được đi nhiều nơi, kết bạn với nhiều người, được hát cùng bóng đá và có thêm những người hâm mộ thông qua bóng đá.

Gia đình nhạc sĩ Hoàng Bách có định du xuân Tây Bắc dịp đầu năm Quý Mão 2023. Ảnh: NVCC

Anh thường làm gì trong những ngày Tết Nguyên đán 2023?

- Những ngày đầu năm, tôi thường dành phần lớn thời gian cho gia đình của mình. Trải qua một năm nỗ lực làm việc, tôi muốn những ngày đầu năm là dịp hết mình với người thân và bạn bè. Trong ngày mùng 1 Tết, tôi sẽ dành thời gian cho bên nội và sẽ đi Tết nhà ngoại trong ngày mùng 2. Từ mùng 3 sẽ là thời gian tôi dành cho bạn bè của mình. Năm nay, tôi cũng có ý định lên Tây Bắc để du xuân và chào đón năm mới.

Trong ngày đầu năm, anh muốn nhắn nhủ điều gì đến người hâm mộ?

- Năm qua là năm rất nhiều khó khăn với mọi người. Tôi luôn biết ơn tình yêu của khán giả âm nhạc, khán giả bóng đá và những người yêu quý gia đình tôi. Tôi luôn coi khán giả là những người bạn thân thiết của mình. Tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ được đón một mùa Xuân đầm ấm cùng những năng lượng tích cực và niềm vui bên những người thân, gia đình của mình.

Cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Bách và chúc anh cùng gia đình một năm mới như ý!