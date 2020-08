Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Gồng mình chống dịch từ đường mòn, lối mở

Liên tiếp phát hiện các vụ nhập cảnh trái phép



3h15 sáng 27/6, tại khu vực mốc 1373 (2) - 700 (thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

4 đối tượng đã bơi sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị lực lượng chức năng bắt giữ ở Quảng Ninh. Ảnh: I.T

Tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an và UBND các tỉnh, thành tăng cường quản lý khu vực biên giới, quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Đồng thời, yêu cầu khởi tố tất cả trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam.



Các đối tượng nhập cảnh trái phép gồm: Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1992, trú tại Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam); Lại Ngọc Sơn (SN 1992, trú tại Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình); Vũ Thị Thơm (SN 1974, trú tại Quảng Thắng, nay là Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh); Đặng Văn Lâm (SN 1991, trú tại Mường Men, Vân Hồ, Sơn La).



Qua đấu tranh khai thác ban đầu, 4 đối tượng khai nhận trước đó đã sang Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê tại một xưởng gỗ. Do các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý người Việt Nam cư trú bất hợp pháp nên các đối tượng đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi vừa bơi đến bờ sông biên giới phía Việt Nam, các đối tượng bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Cũng tại Quảng Ninh, lúc 18h15 phút ngày 30/7, tại khu vực Mốc 1364 (2) + 200, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn cũng phát hiện một nhóm 29 người Việt Nam đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua sông biên giới.

Tối cùng ngày, Đồn Biên phòng Bắc Sơn lấy lời khai ban đầu và chuyển toàn bộ số người nhập cảnh trái phép nêu trên về khu vực cách ly tập trung của TP. Móng Cái. Theo chỉ huy Đồn Biên phòng Bắc Sơn, trong những ngày gần đây, đơn vị liên tục phát hiện, xử lý các vụ việc người nhập cảnh trái phép qua các đoạn sông biên giới, sau đó đi theo đường mòn cũ vào khu vực biên giới.

Một vụ việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh cũng vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Cụ thể, khoảng 8h ngày 29/7, chị Vy Thị H (xã Hải Đông, TP.Móng Cái) đang khai thác thủy sản tại bãi biển Hải Đông phát hiện một tàu lạ không biển kiểm soát, chở 6 người di chuyển vào đất liền, có dấu hiệu khả nghi. Chị H đã thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn.

Nhận được thông tin, Công an TP.Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã kiểm tra, rà soát và bắt bắt giữ 6 người Trung Quốc khi những người này đang ngồi trên xe taxi để di chuyển vào Việt Nam.

Khởi tố 5 vụ vi phạm với 19 đối tượng

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối 3/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, khi dịch Covid-19 có dấu hiệu lây lan trở lại, Bộ Công an đã ban hành rất nhiều công văn, chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm tra, kiểm soát nhập cảnh ở các cửa khẩu quốc tế; phối hợp và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép ở các địa phương có đường mòn lối mở.

7 tháng đầu năm 2020 ghi nhận 27/63 địa phương trên cả nước có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, với 504 người. Ở An Giang 4 trường hợp, Bắc Ninh 35, Đà Nẵng người, TP.Hồ Chí Minh là 12... Còn riêng từ tháng 6/2020 đến nay, cơ quan công an, biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng. Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin, Trung Quốc hiện đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh trở lại. Trong khi đó, ta tuyên truyền Việt Nam là điểm đến an toàn nên có một lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để tìm việc ở một địa phương của Việt Nam hoặc đi du lịch; một số nữa là qua Việt Nam, rồi sang Campuchia để đánh bài.

"Còn lại đa phần là bà con của chúng ta đi lao động chui ở Trung Quốc, đặc biệt là bà con ở các tỉnh biên giới, những người có người thân ở Trung Quốc, họ tự đi làm, số lượng đi lại khá nhiều nên khi hết việc bà con đi về"- ông Xô thông tin thêm.

Liên quan đến việc nhập cảnh trái phép, tại hội nghị Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng phòng chống dịch Covid-19, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng yêu cầu Bộ đội biên phòng tiếp tục kiểm soát kỹ, chốt chặn tại các lối mòn, cửa khẩu, biên giới, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân móc nối đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển duy trì các đội tuần tra, trinh sát kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới và biên giới biển.

Bộ Công an cũng có công điện yêu cầu các địa phương tăng cường trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; yêu cầu các địa phương tiếp tục mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan việc xuất, nhập cảnh trái phép. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cử các tổ công tác trực tiếp phối hợp, hướng dẫn công an các địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật về tình hình liên quan xuất, nhập cảnh trái phép, tình hình dịch Covid-19, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.