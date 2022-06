Nhật Bản chấn động vụ cụ ông U90 giết cháu gái rồi nói 'không nhớ gì'

Vụ án khiến nhiều người không khỏi lo sợ. Ảnh: Tiền Phong

Tại một phiên tòa ở Fukui (miền Tây Nhật Bản) vào tháng trước, ông Susumu Tomizawa (88 tuổi) thừa nhận đã giết cháu gái Tomomi (16 tuổi) cách đây gần 2 năm, nhưng lại không nhớ rằng mình đã làm điều đó như thế nào.

Ông Tomizawa mắc bệnh Alzheimer, một chứng rối loạn thần kinh không thể hồi phục, khiến các tế bào thần kinh bị phá hủy và các vùng của não bị thu nhỏ. Tại tòa, các luật sư của ông Tomizawa lập luận rằng ông không phải chịu trách nhiệm hình sự vì căn bệnh Alzheimer gây ra chứng mất trí nhớ.

“Vào thời điểm gây án, ông ấy bị mất trí do bệnh tật và do uống nhiều rượu. Do đó ông ấy không có tội”, nhóm luật sư nói. Nhưng tòa án thành phố Fukui không đồng tình.

Vào ngày 31/5, ông Tomizawa bị kết án 4 năm rưỡi tù giam vì tội giết người.

Vụ việc khiến nhiều người Nhật Bản bị sốc vì dân số quốc gia này đang già hóa nhanh chóng, và số lượng bệnh nhân cao tuổi bị sa sút trí tuệ đang gia tăng.

Đâm cháu gái đến chết

Ông Tomizawa và cháu gái Tomomi sống trong cùng một căn hộ ở thành phố Fukui. Đêm 9/9/2020, giữa hai ông cháu xảy ra một cuộc cãi vã.

Tomizawa nhớ lại rằng mình đã uống rất nhiều vào buổi tối hôm đó. Bực bội và say xỉn, ông lấy một con dao nhà bếp dài 17 cm và xông vào phòng ngủ của Tomomi, đâm nhiều nhát vào cháu gái.

Tomizawa sau đó hốt hoảng gọi con trai cả và nói rằng mình vừa phát hiện thi thể đẫm máu của cháu gái. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và bắt giữ ông Tomizawa.

Trạng thái tinh thần của Tomizawa là trọng tâm chính trong phiên tòa khi các bác sĩ, luật sư và thẩm phán tranh luận về việc liệu ông có cố ý giết cháu gái của mình hay không.

Các bác sĩ đã đánh giá tình trạng của Tomizawa và khẳng định ông có động cơ phạm tội giết người. Các công tố viên cho rằng Tomizawa có thể kiểm soát hành động của mình và có thể phán đoán đúng sai, bất chấp việc mắc Alzheimer.

Nhà tù đầy người cao tuổi

Hồi năm 2014, một vụ tấn công tương tự trường hợp của ông Tomizawa đã xảy ra khi một cụ ông 72 tuổi mắc chứng mất trí nhớ bóp cổ một cụ bà 82 tuổi đến chết.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhóm dân số cao tuổi lớn nhất thế giới. Hơn 20% cư dân nước này có độ tuổi trên 65. Và số người hơn 100 tuổi đang tăng lên.

Chứng sa sút trí tuệ chủ yếu ảnh hưởng đến người cao tuổi và có hơn 4,6 triệu người ở Nhật Bản đang phải sống chung với căn bệnh này. Các chuyên gia cho rằng con số này sẽ tăng lên đáng kể khi đất nước tiếp tục già đi nhanh chóng.

Koichi Hamai – một chuyên gia tư pháp hình sự, Giáo sư Luật tại Đại học Ryukoku (Kyoto) cho biết: “Các nhà tù ở Nhật Bản có nhiều tù nhân lớn tuổi bị mất trí nhớ. Số lượng tù nhân cao tuổi đang tăng lên và chúng tôi phải có nhiều biện pháp khác nhau để đối phó”.

Nơi ông Tomizawa và cháu gái Tomomi sinh sống là một trong những quận thưa dân nhất ở Nhật Bản, và có khoảng 1/3 cư dân trên 65 tuổi.

Rajesh, một bác sĩ tâm thần cho biết những bệnh nhân sa sút trí tuệ thường hành động chống lại những người đang chăm sóc họ, những người thân thiết trong gia đình.

“Các bệnh nhân như Tomizawa cần được theo dõi và quản lý chặt chẽ nếu họ sống tại nhà”, bác sĩ Rajesh nói.