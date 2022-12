Cây xăng ép khách mua xăng mắc?

Theo phản ánh của nhiều người dân tại TP.HCM, gần đây, nhiều cây xăng trên địa bàn chỉ thấy bán xăng RON95-V. Mức giá xăng RON95-V cao hơn so với giá xăng RON95-III được liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố trong kỳ điều chỉnh giá trước đó.

Đáng chú ý, các cây xăng này chỉ bán xăng RON92-E5 và RON95-V, nghĩa là khi muốn đổ xăng RON95, người dân chỉ có mỗi một sự lựa chọn là xăng RON95-V.

Cây xăng Petrolimex trên đường Phạm Hồng Thái (quận 1) chỉ bán xăng RON95-V, chiều 23/12. Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận của Dân Việt chiều 23/12, nhiều cửa hàng xăng dầu Petrolimex thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Trương Định, Pasteur (quận 3), Phạm Hồng Thái (quận 1)… chỉ kinh doanh xăng RON95-V và RON92-E5.

Mức giá xăng RON95-V được niêm yết tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên là 21.830 đồng/lít. Trong khi đó, tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 21/12, giá mỗi lít xăng RON95-III sau khi giảm gần 500 đồng còn 20.707 đồng/lít. Như vậy, chênh lệch giữa giá xăng RON95-V và xăng RON95-III là hơn 1.100 đồng/lít.

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên đường Pasteur (quận 3), 5-6 cột bơm xăng đều chỉ có RON92-E5 và RON95-V. Khách hàng đi xe máy và ô tô vào cửa hàng này đều chỉ có duy nhất sự lựa chọn đổ xăng RON95-V.

Không chỉ xăng, các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex cũng cung cấp dầu DO 0,001S-V, cao hơn 1.980 đồng/lít so với dầu DO 0,05S-II.

Khảo sát thêm tại nhiều cửa hàng xăng dầu khác, một cây xăng nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) thuộc Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn, còn bán xăng RON97-V với giá 23.740 đồng/lít, cao hơn giá xăng RON95-III đến 3.000 đồng/lít. Tuy nhiên, cửa hàng này vẫn bán xăng RON95-III bình thường và hầu hết khách hàng đều chọn RON95-III.

Sao không để người dân được lựa chọn?

Đại diện một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại TP.HCM xác nhận trên thị trường xăng dầu hiện nay, các loại xăng dầu phổ biến mà người dân vẫn đang dùng là RON92-E5 và RON95-III.

Cũng theo ông, ngoài RON92-E5 và RON95-III, còn có xăng RON95-III và RON97-V. Hai loại xăng này “xịn” hơn, cao cấp hơn, chuẩn khí thải cao hơn và bảo vệ môi trường trường. Đồng thời, theo quy định hiện nay, các loại xăng cao cấp này do doanh nghiệp đầu mối tự điều chỉnh giá sau khi cân đối. Nhà nước quản lý và điều chỉnh giá các mặt hàng xăng phổ biến.

Cây xăng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), thuộc hệ thống Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn bán xăng RON97-V với giá 23.740 đồng/lít. Ảnh: Hồng Phúc



Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước hướng đến lộ trình đưa các sản phẩm thân thiện môi trường, giảm rủi ro khí thải nên giá sẽ có chênh lệch. Về giá xăng RON95-V và RON 97, theo vị này, thực tế, doanh nghiệp không thể tự quyết định giá mà phải thực hiện kê khai giá bán với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Việc xăng RON95-V và RON97-V tại TP.HCM hiện nay không phải được kinh doanh tại tất cả các cửa hàng xăng dầu. Đến nay, xăng RON95-V đang phủ các cửa hàng thuộc Petrolimex và RON97-V tại số ít cửa hàng thuộc Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân, với độ phủ rộng và tâm lý lựa chọn các cửa hàng xăng dầu Petrolimex vì lý do uy tín, khi ghé các cửa hàng này, họ bắt buộc phải đổ xăng RON95-V với giá đắt hơn và không có sự lựa chọn nào khác. Điều này là không hợp lý.

Anh Lê Thanh Việt (ngụ quận Bình Thạnh) vừa đổ “đầy bình” 95.000 đồng tại cửa hàng Petrolimex Phạm Hồng Thái (quận 1). Anh bất ngờ khi nghe phóng viên nói loại xăng anh vừa đổ đắt hơn giá xăng công bố của liên Bộ Tài chính - Công Thương.

“Nếu là xăng bảo vệ môi trường thì chúng tôi cũng chấp nhận nhưng rõ ràng cần thông báo rộng rãi với khách hàng. Đặc biệt, cây xăng chỉ bán mỗi RON95-V nghĩa là ép buộc người dùng phải mua. Tôi cho rằng cần phải thêm xăng RON95-III để người dân lựa chọn, quyết định đổ xăng nào", anh Việt nói.