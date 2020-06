Nhiều hướng phong tỏa, truy bắt Triệu Quân Sự

Sáng 7/6, ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng Bộ đội biên phòng và Công an Đà Nẵng vẫn đang tổ chức các mũi trinh sát truy tìm Triệu Quân Sự trên toàn tuyến đèo Hải Vân.

Trao đổi với PV, đại tá Võ Tín - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực triển khai truy bắt Triệu Quân Sự, sử dụng flycam để trinh thám từ trên cao để quan sát, phục vụ cho quá trình truy bắt.

Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã sử dụng flycam để bay hỗ trợ truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự.

“Địa hình rừng núi Hải Vân rất thuận lợi cho phạm nhân lẩn trốn để có thể thoát bằng đường biển, đường sắt hoặc đường bộ. Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục cho tàu tuần tra toàn tuyến dọc chân núi Hải Vân", đại tá Tín thông tin.

Theo đại tá Tín, dọc mép biển sát núi Hải Vân, một số tàu của quân đội vẫn tiếp tục tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn khả năng Sự bơi ra biển, trèo lên các tàu cá ngư dân.

Trong rừng, các trinh sát Quân khu 5 và bộ đội biên phòng vẫn tuân thủ phương án băng rừng tìm dấu vết. Ngoài 9 đội chó nghiệp vụ của các đơn vị quân đội tại Đà Nẵng, Quân khu 5 đã huy động thêm nhiều cảnh khuyển từ Quảng Trị vào Hải Vân để cùng tham gia giám biệt mùi hơi.

Các mũi trinh sát truy tìm Triệu Quân Sự trên toàn tuyến đèo Hải Vân.

Về phía lực lượng công an, từ chiều qua (6/6), đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, đã lệnh cho các đơn vị rút một phần lực lượng khỏi hiện trường và chỉ để lại những trinh sát, chiến sĩ đặc nhiệm mật phục. Công an sẽ không công khai vây bắt rầm rộ mà chuyển sang hướng "đánh chìm".

Như Dân Việt đã thông tin, Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5, ở Quảng Ngãi) vào ngày 3/6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam.

Người này bị Tòa án Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi nơi giam giữ.

Đến khoảng 16h chiều 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện đối tượng nghi là Sự chạy xe máy hiệu Sirius BKS: 76X6-2978 đi lên đèo. Đối tượng tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Từ tối 4/6, hơn 100 người thuộc các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP.Đà Nẵng, BĐBP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP... ráo riết truy bắt, nhưng vẫn chưa tìm thấy phạm nhân này.