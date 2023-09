Nhiều người bị lừa mua dự án "ma", cần mạnh tay chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản

Nhiều thủ đoạn tinh vi lừa khách mua "bất động sản ma"

Thời gian qua, nhiều công ty bất động sản, môi giới tự vẽ các "dự án ma" để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Một số vụ việc kéo dài từ năm này sang năm khác, với phương thức kinh doanh bất động sản "ma" như kiểu đa cấp với số nạn nhân lên đến hàng ngàn… Hậu quả của các hành vi trên gây nhiều tổn thất cho quyền lợi khách hàng, tạo sự bất ổn cho thị trường bất động sản Việt Nam với những vụ khách hàng, nhà đầu tư khiếu nại, kiện cáo, tranh chấp….

Đáng chú ý, ngay cả khi thị trường đang khó khăn, vẫn rất nhiều người bị "lùa gà" bằng các hình thức lừa đảo tinh vi. Điển hình, như Dân Việt đã đưa tin, cơ quan chức năng vừa qua nhận được phản ánh của nhiều người dân ở TP.HCM và Đồng Nai việc bị Công ty Lộc Phúc lừa đảo bằng việc lập các "dự án ma" rồi dẫn dụ họ bỏ tiền mua đất nền.

Chân dung Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc được xác định là chủ mưu dàn dựng kịch bản bán dự án ma. Ảnh: CACC

Công an xác định Công ty Lộc Phúc do Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc cùng tay chân đã chiêu mộ hàng trăm nhân viên vốn chỉ là sinh viên để đăng tải các hình ảnh, thông tin các dự án ma lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Đánh vào tâm lý khách hàng, các đối tượng thuê người đóng giả khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng mua đất để dụ khách hàng nộp tiền mua đất. Nhiều khách hàng vì trót nhẹ dạ đã xuống tiền đặt mua các lô đất tại "dự án ma" và phải lâm vào cảnh dở khóc dở cười. .

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam Tôn Lâm Sỹ (30 tuổi, quê Đồng Nai) là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng địa ốc Á Châu Real Estate (trụ sở chính tại phường An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khách hàng, nhà đầu tư cần ìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng về hồ sơ pháp lý của sản phẩm trước khi mua. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, một mảnh đất tại Bình Phước chỉ là khu đất do cá nhân đứng tên, nhưng đối tượng Sỹ đã tự đặt tên như một dự án của doanh nghiệp để giao dịch với khách hàng. Nhiều khách hàng vì trót nghe lời giới thiệu có cánh của các nhân viên môi giới nên đã xuống tiền mua.

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản

Ông Tạ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Wowhome cho biết, trước đây chiêu trò "lùa gà" người mua bất động sản bị phát hiện, hàng loạt dự án "ma" bị xử phạt. Các cơ quan quản lý nhà nước liên tục đưa ra văn bản cảnh báo khiến tình trạng này vơi dần. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại.



Ông Kiên khuyến cáo khách hàng, nhà đầu tư cần có tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng về hồ sơ pháp lý của sản phẩm cũng như giao dịch với những chủ đầu tư, môi giới có uy tín. Ngoài ra, các công ty cũng phải có trách nhiệm tư vấn chi tiết về pháp lý cho sản phẩm mình rao bán.

Thông tin chào bán nhà đất có ở khắp nơi. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho luật pháp hiện hành đã có các quy định xử phạt môi giới bất động sản không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác hồ sơ, thông tin về bất động sản mình môi giới cũng như kinh doanh dịch vụ môi giới mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hết hạn. Tuy nhiên, mức phạt không nhiều, dao động từ 10-25 triệu đồng.

Do đó, để bảo vệ bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư hoặc người mua nhà khi tham gia giao dịch, cần có cơ chế pháp luật ràng buộc về vai trò, trách nhiệm của môi giới bất động sản trong việc tư vấn, cung cấp thông tin. Tất cả những người hành nghề tư vấn môi giới cho khách hàng phải hoàn thành đúng, đủ các quy định trước khi hoạt động, trong đó bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề môi giới.

Cụ thể, Chủ tịch VARS cho rằng chứng chỉ này sẽ được mã hóa, số hóa dưới hình thức thẻ hành nghề, hình thành hệ thống thông tin dữ liệu để cơ quan nhà nước quản lý. Người có thẻ sẽ là người giao dịch cuối cùng, xác nhận thông tin cần thiết tư vấn cho khách hàng; mã thẻ sử dụng khi ký hợp đồng sẽ là căn cứ để đánh giá trách nhiệm liên đới khi giao dịch xảy ra vấn đề và như vậy người hành nghề bắt buộc hoạt động nghiêm túc, có uy tín.

Ngoài ra, vị chuyến gia cũng kiến nghị cần phải có những giải pháp đồng bộ từ phía chính sách của Nhà nước cùng việc phát huy tối đa vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan đến bất động sản. Mạnh dạn bổ sung vào Luật kinh doanh Bất động sản các điều khoản cụ thể về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về bất động sản và môi giới để quản lý giữ cho môi trường kinh doanh lành lạnh.