Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương trực tiếp dự hội nghị rất quan trọng

Ngày 18/5, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bày tỏ vui mừng cho biết, có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 38 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp tham dự hội nghị. Còn các tỉnh khác đều có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự. Đó là sự quan tâm lớn đối với công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh: Đây là lần thứ 2 kể từ ngày 21/1/2021 chúng ta tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quán triệt Chỉ thị 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy Ban bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ ngành, các cấp ủy Đảng, cơ quan, các cấp, các tổ chức đoàn thể địa phương trong cả nước đã rất nghiêm túc tích cực lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức nhiều đoàn với nhiều đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương trong phạm vi cả nước. Các Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và các phương án kịch bản tổ chức bầu cử thích ứng với điều kiện phòng chống dịch bệnh, thiên tai, mưa lũ, nhất là đối với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Công an đã tổ chức lễ ra quân đối với toàn bộ lực lượng, kết nối với 63 điểm cầu của các địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Một số địa bàn đơn vị đã tổ chức bầu cử sớm và có kết quả rất thành công. Một số địa phương đã tổ chức diễn tập bầu cử trong điều kiện có khó khăn lớn về phòng chống dịch Covid-19. Đơn cử như Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương khác rất tích cực và chủ động tổ chức diễn tập thực hành quy trình bầu cử, nhất là khu vực cách ly tập trung, những nơi có giãn cách, hoặc phong tỏa cục bộ một số địa bàn dân cư, quận huyện.

Có thể nói cho đến nay mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản hoàn thành, sẵn sàng để tổ chức bầu cử vào ngày 23/5 sắp tới.

Lưu ý từ nay đến ngày bầu cử còn 5 ngày nữa, để đảm bảo cho cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nước ta, nhất là tại một số địa bàn trọng điểm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay:

Hội đồng bầu cử quốc gia tổ hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm nay để tổng rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho đến nay, kịp thời lắng nghe và giải quyết các vướng mắc khó khăn, các kiến nghị đề xuất của các địa phương các tổ chức cơ quan hữu quan nhằm thống nhất nhận thức, quyết tâm cao trong hành động để chuẩn bị cho đáo nhất, đầy đủ nhất cho cuộc bầu cử, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được diễn ra đúng theo kế hoạch, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân và thực sự thành công tốt đẹp.