Nhìn lại những điểm sáng của làng nhạc Việt trong năm 2022

Loạt MV và chương trình âm nhạc chất lượng

Sau 2 năm chững lại vì dịch Covid-19, làng nhạc Việt trở lại với hàng loạt sản phẩm âm nhạc và chương trình truyền hình thực tế, trong đó có không ít sản phẩm mới mẻ, ấn tượng.

Nhiều album và E.P (một tập hợp sản phẩm âm nhạc ngắn hơn album) mang phong cách khác biệt, thể hiện sức sáng tạo của nghệ sĩ. Thành công nhất chắc hẳn phải kể tới album "Link" của Hoàng Thuỳ Linh; "Cong" của Tóc Tiên. Nếu như album của Hoàng Thuỳ Linh được Pitchfork - chuyên trang phê bình âm nhạc "khó tính" thế giới chấm số điểm ấn tượng 7.2 thì "Cong" là cuộc chơi ấn tượng của Tóc Tiên với sự đầu tư cả về concept hình ảnh, phát hành album vật lý đến minishow. "Hoàng tử tình ca" Vũ giới thiệu album "Một vạn năm" - đánh dấu sự trưởng thành, chín chắn hơn trong sự nghiệp, trong khi Hoàng Dũng ra mắt E.P Yên, với thông điệp chữa lành. Album "Colours" của Hứa Kim Tuyền; album "KOSMIK" với 11 ca khúc là sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 11 năm thành lập của SpaceSpeakers đều cho thấy sự chỉn chu của các tác giả.

Hoàng Thuỳ Linh gây ấn tượng với album "Link". (Ảnh: NSX)

Hàng loạt nghệ sĩ trở lại làng nhạc cũng như nghệ sĩ mới ra mắt đem tới cho làng nhạc Việt sự đa dạng về thể loại nhạc, nội dung, phương pháp thể hiện. Đáng nói hơn, những sản phẩm thường mang phong cách riêng rõ rệt hoặc là quá trình chuẩn bị dài hơi, kỹ lưỡng của nghệ sĩ.

Sau nhiều năm chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc thất thế, "Ca sĩ mặt nạ" về Việt Nam và ngay lập tức chinh phục khán giả với những giọng ca thực lực. Thành công của gameshow này, biến Ngọc Mai từ một ca sĩ "không tên tuổi" trở thành hiện tượng, trong khi đó diva Hà Trần có thêm một lượng lớn khán giả trẻ. Gameshow "Rock Việt" lần đầu được tổ chức tuy không gây tiếng vang, song bù lại đã giúp Rock đứng trên một sân chơi lớn, nhiều ban nhạc trẻ lần đầu có cơ hội thử sức và được công chúng biết tới.

Những chương trình truyền hình âm nhạc thực tế "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân"; "Biển của hy vọng" thu hút lượng xem lớn các nền tảng mạng xã hội với cách làm chỉn chu, bản phối mới mẻ, chất lượng âm nhạc tốt.

Khán giả ngày càng chăm đi nghe nhạc

Loạt show âm nhạc của các nghệ sĩ diễn ra liên tục tại hai miền Nam - Bắc khiến đời sống âm nhạc thêm sôi nổi. Trong đó, không thể không kể tới "Tri âm" của Mỹ Tâm thu hút hơn 30 nghìn khán giả có mặt, chứng minh vị thế của cô trong làng nhạc Việt. Liveshow "Storii concert: Những vết thương lành" một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng của Hà Anh Tuấn, khi hết sạch vé trong khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh những tên tuổi gạo cội, liveshow "Yên Concert" của Hoàng Dũng cũng đáng khen ngợi, cả về hình ảnh và chất lượng âm nhạc.

Mỹ Tâm bùng nổ trong liveshow "Tri âm". (Ảnh: NSX)

Những đêm nhạc được tổ chức tại những sân khấu lớn như Nhà hát Lớn Hà Nội, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô hay các phòng trà như Đồng Dao, Không Tên, Vừng, Chợ Gạo... cũng được đông đảo công chúng đón nhận. Trên mạng xã hội, có thể thấy những sự kiện này luôn được quan tâm, khán phòng luôn đông khách. Có thể nói, đây là một tín hiệu đáng mừng khi sau 2 năm ảnh hưởng bởi Covid-19, khán giả Việt ngày càng chăm đi thưởng thức âm nhạc trực tiếp tại các tụ điểm văn hóa.

Sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn sẽ tạo nên không gian cho âm nhạc phát triển, qua đó cũng chọn lọc và phân loại chất lượng nghệ sĩ.

Sự đổ bộ của gen Z

Có thể nói, làng nhạc Việt năm 2022 là sự phủ sóng của những gương mặt ca sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997-2012). Là hiện tượng âm nhạc nổi bật trong năm, MONO (sinh năm 2000) khẳng định bản thân với "Waiting for you", ca khúc mang giai điệu sôi nổi, bắt tai, dễ thuộc. Dù gặp nhiều tranh cãi do không ít khán giả cho rằng, danh tiếng của anh có được là bởi sự hậu thuẫn của anh trai - ca sĩ Sơn Tùng M-TP nhưng MONO vẫn phủ sóng nhiều bảng xếp hạng dịp cuối năm và đắt show âm nhạc.

Mỹ Anh được đánh giá cao bởi cá tính riêng trong nghệ thuật. (Ảnh: FBNV)

Những giọng ca nữ như: Mỹ Anh, Amee, Tlinh… đều mang phong cách riêng, cho thấy cá tính rõ rệt của thế hệ gen Z. Mỹ Anh như thường lệ chứng minh khả năng sáng tác, ca hát, sản xuất âm nhạc thông qua sản phẩm âm nhạc "Mỗi khi anh nhìn em". Amee ít ra sản phẩm hơn nhưng cho thấy sự nỗ lực để trưởng thành trong giọng hát. Tlinh thể hiện cái tôi đầy cá tính và nổi loạn với dòng nhạc Rap...

Trong khi đó, nam ca sĩ sinh năm 2001 Wren Evans ra mắt E.P đầu tay "Chiều hôm ấy anh thấy màu đỏ" gồm 8 ca khúc tự sáng tác, hát, rap và cả hòa âm, phối khí các ca khúc. Tương tự, Grey-D, cựu thành viên nhóm Monstar cũng tự sáng tác, sản xuất và phát hành MV "Dự báo thời tiết hôm nay mưa".

Sự xuất hiện của gen Z mang lại những tín hiệu tích cực cho làng nhạc Việt, khi những nhiều gương mặt trong số họ mang tư duy âm nhạc mới lạ, được đào tạo bài bản và có nền tảng. Họ cũng nhanh chóng cập nhật xu hướng để cho ra đời những sản phẩm hợp thị hiếu công chúng.