Bắt giữ nhóm đối tượng "góp vốn" mua ma tuý bán kiếm lời

Ngày 11/6, thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 8/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc, Đỗ Hữu Hoàng và Bùi Anh Đức về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi 2 giờ 45 phút ngày 31/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh và Công an xã Hải Xuân làm nhiệm vụ tại khu vực khu đô thị Green Park thuộc xã Hải Xuân, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm đối tượng ở Hải Phòng và Quảng Ninh góp vốn mua ma túy bán kiếm lời. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Bùi Anh Đức (SN 1997, trú tại khu 3, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Hoàng Văn Lộc (SN 1992, trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đang cất giấu ma túy nhằm mục đích bán. Vật chứng thu giữ gồm 86 viên ma túy thuốc lắc, 4 lọ ma túy Ketamine dạng lỏng, hơn 104 túi nilon ma túy nước vui và 853,861 gam ma túy Ketamine.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Lộc khai nhận từ đầu tháng 3/2024 đến thời điểm bị bắt giữ đã cùng với Đỗ Hữu Hoàng (SN 1992, trú tại khu 1, phường Hòa Lạc, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) góp vốn mua ma túy, sau đó mang về chia nhỏ bán lẻ kiếm lời. Bên cạnh đó, Hoàng Văn Lộc đã thuê Bùi Anh Đức mang ma túy đi bán cho khách mua.

Cụ thể các đối tượng bán với giá 500.000 đồng/viên ma túy thuốc lắc, 2 triệu đồng/gam ma túy Ketamine, 6 triệu đồng/túi ma túy nước vui.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.