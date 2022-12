Nhóm đối tượng trộm đến 3 tấn chó trong hơn 1 tháng Nhóm đối tượng trộm đến 3 tấn chó trong hơn 1 tháng

Chiều 13/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Công an huyện Đắk Glong triệt phá một nhóm trộm chó chuyên nghiệp liên tỉnh. Nhóm này khai đã trộm khoảng 3 tấn chó chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Bình luận 0