Nhóm người vây đánh, tông xe vào 2 CSGT ở TP.HCM khai gì?

Ngày 2/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho hay đang tiến hành lấy lời khai đối với nhóm người tấn công 2 cán bộ CSGT Trạm Tân Túc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, 16h ngày 1/12, khi Trần Hoàng An (SN 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), tổ công tác gồm đại úy Hồ Trọng Nghĩa và thượng úy Huỳnh Phúc Đạt (Trạm Tân Túc, PC08, Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ trên đường này, yêu cầu An dừng xe cách khoảng 15m.

Hình ảnh vụ việc.

Lúc này, An cầm điện thoại ra quay phim, nên đại úy Nghĩa đi tới gần chỗ An nhắc nhở. Nhưng khi phát hiện nam thanh niên nồng nặc mùi rượu bia, anh Nghĩa yêu cầu An về nhà, người này lớn tiếng cự cãi, rồi đánh nhiều cái vào mặt đại úy Nghĩa.

Thấy vậy, thượng úy Đạt chạy tới hỗ trợ, An bỏ đi. Đúng lúc này, ông Trần Văn Út (SN 1989, chú ruột của An) đi tới hô lớn: "Tụi mày làm gì cháu tao…". Nghe vậy, An quay lại đuổi đánh 2 CSGT, còn ông Út ôm thượng úy Đạt cho An đánh.

Clip vụ việc.

Thấy An gây sự với CSGT, anh Lê Văn Hoàng (sống gần nhà An) chạy về báo cho mẹ và em gái của An biết. Những người này cùng Trần Văn Quy (SN 1997) chạy ra hiện trường hỗ trợ. Quy lấy xe máu chở An, Út rời khỏi hiện trường. Khi thượng úy Đạt chặn lại, đã bị Quy tông ngã. Riêng Hoàng lấy xe An về phòng trọ.

Công an huyện Bình Chánh sau đó đã có mặt, lấy lời khai truy xét mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.