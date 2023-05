Tài xế tông tử vong nữ công nhân quét rác trong đêm

Chiều 30/5, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã xác định được nghi phạm tài xế ôtô tông chết nữ lao công trên cầu Trần Phú.

Người này là Trương Hoàng Vũ (30 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Bước đầu cảnh sát xác định, khoảng 1h cùng ngày, Vũ lái xe 7 chỗ chạy trên cầu Trần Phú hướng về trung tâm Nha Trang, khi đến đoạn giữa cầu tông tử vong bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, trú tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) là nhân viên Công ty Môi trường đô thị Nha Trang.

Sau khi gây tai nạn, Vũ lái xe bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ khi đang đưa xe đến khu vực đường bờ kè cầu Hà Ra lẩn trốn.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đưa Vũ cùng ôtô đến hiện trường củng cố hồ sơ vụ việc.

Đang xác minh vụ việc học sinh lớp 5 bị hành hung giữa lớp học

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 29/5, trên mạng xã hội lan truyền bài viết và clip bạo lực học đường xảy ra tại Trường Tiểu học Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ.



Trong clip dài hơn 2 phút, một học sinh bị một em khác tát, túm tóc, lôi kéo, bắt quỳ… Đáng chú ý, sự việc diễn ra công khai giữa lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, nhưng không có sự can ngăn của bất cứ một người nào, mặc cho em học sinh bị đánh đã van xin.

Sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất bình, bức xúc với tình trạng trên, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ.

Xác minh học sinh lớp 5 bị hành hung giữa lớp học. Ảnh cắt từ clip

Sáng 30/5, ông Lê Trung Huyên - Chủ tịch UBND xã Hiền Quan xác nhận, vụ việc học sinh lớp 5 bị hành hung đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại Trường tiểu học Hiền Quan.



Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng 29/5 tại Trường Tiểu học Hiền Quan. Học sinh bị hành hung là em Đ.T.K.T (SN 2012), đang học lớp 5 tại Trường Tiểu học Hiền Quan. Người đánh em T là em V.K.O (SN 2010), học sinh lớp 7 tại Trường THCS Hiền Quan.

"Ngay sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, chính quyền xã Hiền Quan đã mời các học sinh, phụ huynh đến trao đổi, làm việc. Nguyên nhân ban đầu đến vụ bạo lực học đường là do mâu thuẫn cá nhân giữa các em học sinh" - ông Huyên nói.

Liên quan đến vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường tiểu học Hiền Quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông đã có văn bản báo cáo UBND huyện Tam Nông và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Xử phạt 4 đối tượng ở Hòa Bình vừa điều khiển mô tô, vừa "tắm" cho nhau

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/5, thông tin từ Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, cho biết, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 23/5, lực lượng an ninh Công an huyện Cao Phong phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip điều khiển xe mô tô tham gia giao thông trên đoạn đường từ địa phận thị trấn Cao Phong đến xã Tây Phong, huyện Cao Phong có hành vi không đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa dội nước tắm cho nhau gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Công an huyện Cao Phong đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp xác minh về clip và tài khoản mạng xã hội đăng tải clip trên.

Hình ảnh 4 thanh niên ở Hòa Bình vừa điều khiển mô tô, vừa "tắm" cho nhau lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Công an huyện Cao Phong

Qua xác minh, cơ quan công an xác định B.V.T (SN 2003) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 28E1-255.52 chở người ngồi trên xe là B.D.K (SN 2006) cùng trú tại khu Bình Minh, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình và B.T.H (SN 2006) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 28H1-657.97 chở người ngồi trên xe là B.T.M (SN 2002) cùng trú tại xóm Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình. Cả 4 trường hợp trên đều sử dụng trang mạng xã hội Facebook cá nhân để đăng tải video có nội dung trên.

Nhóm thanh niên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an huyện Cao Phong.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Cao Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông, xử phạt theo quy định.

Bắt tạm giam hai lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai nhận hối lộ

Ngày 30/5, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Cao nguyên (đóng tại Cụm Công nghiệp Diên Phú, thôn 3, xã Diên Phú, TP.Pleiku) để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo đó, 2 người bị khởi tố là Trần Minh Lượng (53 tuổi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D) và ông Lê Đình Vượng (41 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D).

Được biết, trong ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can trên.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021-2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, Trần Minh Lượng và Lê Đình Vượng đã nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm hợp thức hoá hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Ghi nhận của PV vào chiều hôm nay (ngày 30/5), toàn bộ hoạt động tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D đã bị tạm dừng. Trung tâm này đã treo biển thông báo tạm nghỉ để sửa chữa máy móc.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Truy đuổi, bắt giữ tài xế ô tô bán tải chở số lượng lớn thuốc lá lậu

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 30/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Nhiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Tài xế Lê Thanh Nhiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) bị bắt quả tang khi vận chuyển 7.500 gói thuốc lá lậu. Clip: Thiên Long



Khoảng 1 giờ cùng ngày, Công an huyện Đức Huệ tuần tra phòng chống tội phạm địa bàn trọng điểm thuộc địa phận ấp 4, xã Mỹ Quý Đông. Cùng lúc, phát hiện ô tô bán tải biển kiểm soát 70C – 185.29 do Lê Thanh Nhiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) cầm lái chạy với tốc độ nhanh, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Đối tượng Lê Thanh Nhiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) bị bắt quả tang vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn. Ảnh: Thiên Long

Không chấp hành tín hiệu, tài xế tiếp tục chạy vượt qua nhiều cây số để hướng ra thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ.

Lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng phương tiện vận chuyển 7.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Một giờ sau, Công an huyện Đức Huệ tiếp tục kiểm tra trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông qua khu vực ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, phát hiện khu bãi đất trống ven sông có nhiều bao tải. Tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong có 12.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu vắng chủ.