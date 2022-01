Những hình ảnh ấm áp và vui tươi ngày đầu năm 2022 của sao Việt

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh ấm áp và vui tươi ngày đầu năm 2022 bên Kim Lý thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Được biết, cả hai đang có chuyến đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Nữ ca sĩ có dịp nhìn lại chuỗi ngày cả hai tất bật chăm sóc hai con nhỏ và gửi lời chúc mừng năm mới 2022 đến người hâm mộ: "Cùng ôn lại kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ và giờ bơ phờ chăm con trong hạnh phúc. Một năm mới nữa lại đến sau những năm sóng gió của toàn nhân loại. Chúng tôi xin được cầu chúc sức khỏe, đoàn tụ và bình an đến với mọi người".





Dù trải qua 2 lần sinh nở với 3 người con nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được sắc vóc thon thả, quyến rũ. Trong ảnh, cô tạo dáng tình tứ bên Kim Lý. "Bà mẹ 3 con" của showbiz Việt rạng rỡ đón bình minh của ngày đầu năm mới 2022. (Ảnh: FBNV)

Ngoài cặp đôi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, vợ chồng MC Đan Lê - đạo diễn Khải Anh khiến fan ngưỡng mộ khi chia sẻ bức ảnh gia đình hạnh phúc trong ngày đầu năm mới. "Chào 2022! Năm mới may mắn, hạnh phúc nhé nhà mình!", MC Đan Lê gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người.

Đăng tải bức ảnh bên gia đình nhỏ, NSND Tự Long gửi lời chúc ngắn gọn nhưng cũng đong đầy cảm xúc: "Năm mới 2022! Sớm mai với những điều tốt lành". (Ảnh: FBNV)

Cũng trong ngày đầu năm mới 2022, nghệ sĩ Trà My chia sẻ hình ảnh bên con trai - tình yêu vĩ đại của đời chị mà không người đàn ông nào có thể thay thế được. Đi kèm với bức ảnh này, nghệ sĩ Trà My trải lòng: "Viết cho mẹ và viết cho em - 2021! Một năm đã trôi qua, một năm đầy khó khăn với tất cả mọi người do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mẹ và em cũng thế, trong suốt năm qua dù khó khăn chồng chất khó khăn nhưng em vẫn luôn bên mẹ, cùng động viên nhau vượt qua những bế tắc trong cuộc sống.



Năm nay, em đã lớn và đã trưởng thành hơn, mọi suy nghĩ và cách nhìn nhận của em cũng ra dáng một chàng trai biết yêu thương mẹ. Đỡ đần mẹ từ việc lớn đến việc nhỏ, điều quan trọng là em luôn hiểu tính nóng của mẹ và biết điểm dừng mỗi khi mẹ lên cơn đồng bóng.

Trong năm qua tuy khó khăn nhưng mẹ và em đã làm được rất nhiều việc lớn. Và luôn nhận được những tình cảm yêu thương của tất cả mọi người dành cho mẹ và em. Công việc của mẹ vẫn đều đặn, sức khỏe và bình an. Mỗi ngày mẹ đi làm về luôn được đón nhận những câu chuyện vui của em để xua đi mệt mỏi. Thú vị nhất là chúng ta là mẹ con nhưng khi thì là bạn, lúc lại là chị em. Sự thoải mái trong khuôn khổ luôn làm mẹ thấy thật hạnh phúc tuyệt vời!.

Mong rằng sang năm mới mẹ và em sẽ có thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những ước mong, những dự định mà em và mẹ đã lên kế hoạch cho tương lai. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến bên mẹ và em".

Ngoài những lời nhắn nhủ đến con trai, nghệ sĩ Trà My gửi lời chúc mừng năm mới 2022 đến người hâm mộ: "Xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới đầy sức khỏe và tài lộc". (Ảnh: FBNV)

NSƯT Chí Trung chia sẻ bức ảnh hạnh phúc bên bạn gái Ý Lan. "Táo Giao thông" Chí Trung cũng gửi lời chúc mừng năm mới 2022 đến người hâm mộ: "Lan - Chí Trung chúc các bạn một năm mới có nhiều niềm vui đặc biệt vì đón Tết Tây năm nay quá khác biệt!".

Là nữ ca sĩ vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân, Thiều Bảo Trâm chia sẻ hình ảnh vui tươi trong ngày đầu năm mới 2022. "Cám ơn cậu 2021! Đã mang đến những trải nghiệm, khó khăn, chông gai, những bài học đáng quý. Mình rất trân trọng và biết ơn mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này mà bạn mang tới. Mình sẽ luôn cố gắng! Mình muốn gửi tình yêu này tới tất cả mọi người. Mong rằng mọi người sẽ luôn bình an", ca sĩ Thiều Bảo Trâm bày tỏ.



Thiều Bảo Trâm chia sẻ hình ảnh vui tươi trong ngày đầu năm mới 2022. (Ảnh: FBNV)

"Chào năm mới 2022 với thật nhiều niềm tin yêu và hy vọng. Gửi thật nhiều nguyện cầu về một năm may mắn, thành công và sức khỏe đến với mọi người. Cả nhà mình cùng nhau nở nụ cười và giữ mãi sự yêu thương, sẻ chia nhé! Xin chào 2022" là lời chúc mừng năm mới 2022 của Hoa hậu Khánh Vân.

"Chào xuân chào những điều mới đến", diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ kèm hình ảnh cô vui tươi khi diện áo dài cách tân trong ngày đầu năm mới 2022.

Nghệ sĩ Xuân Hinh khiến người hâm mộ phấn khích khi đăng tải hình ảnh ngày đầu năm mới 2022 bên MC Quyền Linh kèm dòng chú thích bằng thơ: "Thuốc lào chồng hút vợ say/ Thằng bé châm đóm lăn quay giữa nhà/ Ông lão hàng xóm đi qua/ Ngửi phải hơi thuốc say ba bốn ngày". (Ảnh: FBNV)

Riêng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước mượn lời ca khúc "Mang tiền về cho mẹ" để nhắn nhủ hai con: "Mong sao năm mới các con mau lớn, học giỏi đi làm giỏi mang tiền về cho cha, đừng mang ưu phiền về cho cha!". Hình ảnh ấm áp và vui tươi của ba bố con nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong ngày đầu năm mới 2022 thu thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.