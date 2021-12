Lời chúc mừng năm mới 2022 ý nghĩa, lắng đọng cảm xúc nhất từ dàn sao Việt đến khán giả

Lời chúc mừng năm mới 2022 ý nghĩa của loạt sao Việt

Nghệ sĩ Vân Dung gửi lời chúc mừng năm mới 2022 thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ về ngày cuối cùng của năm 2021: "Ngày cuối năm vẫn như bao ngày khác, vẫn đủ 24 giờ nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và thấy trống trải vô cùng. Những ngày cuối năm tôi sợ thời gian trôi nhanh, có cái gì đó nuối tiếc nhưng có cái gì đó như hối thúc, chẳng thể hiểu được".

"Táo Y tế" cũng đưa ra lời khuyên cho mọi người hãy cùng buông bỏ hết mọi phiền não khi một năm nữa lại đi qua. "Năm tháng vội vã, thời gian cứ thế trôi. Tháng năm như nước chảy, bãi bể nương dâu không cách nào lưu giữ. Một năm nữa lại qua đi, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì cũng là trải nghiệm cuộc sống, đều có giá trị của riêng nó. Ngày mai sẽ luôn là một khởi đầu mới, thế nên hãy buông bỏ hết mọi phiền não, thưởng cho bản thân một nụ cười, năm mới, tiếp tục cố gắng nhé", nghệ sĩ Vân Dung nhắn nhủ.

Lời chúc mừng năm mới 2022 ý nghĩa, lắng đọng cảm xúc của nghệ sĩ Vân Dung. (Ảnh: FBNV)

Ngoài lời chúc mừng năm mới 2022 ý nghĩa của nghệ sĩ Vân Dung, nữ diễn viên Quách Thu Phương gửi lời tạm biệt năm 2021: "Nhìn lại một năm qua đi chỉ như một cái chớp mắt... Một năm biết bao biến động từ dịch bệnh, bao thay đổi với cuộc sống của một người. Với bao cảm xúc lẫn lộn trước thềm năm mới, kết thúc một năm. Có những mất mát, có những được mất, có những người rời ta đi, có những người đến bên ta. Có những lúc cảm thấy bất lực, phiền não nhiều đêm không ngủ được và rồi chúng ta phải học cách chấp nhận.

Chấp nhận một người xuất hiện đến bên ta hay một người không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của ta nữa... Có những thành quả nho nhỏ mà mình đã đạt được. Một năm có cả những tổn thương có cả những hạnh phúc.

Tóm lại không cần truy cầu quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày ta luôn khoẻ mạnh, sống vui vẻ, mỗi ngày được nhìn thấy nhau cười nói, làm việc chăm chỉ, ngày hôm nay sống tốt hơn ngày hôm qua và có những người yêu thương ta chân thành thì đó là hạnh phúc".

"Chúc cả nhà một năm mới với thật nhiều niềm vui, sức khoẻ và thành công và bình an", diễn viên Quách Thu Phương gửi lời chúc mừng năm mới 2022 đến người hâm mộ.





Riêng ca sĩ Hòa Minzy, cô đã sẵn sàng chào đón những điều mới mẻ trong năm mới 2022. Nữ ca sĩ gửi lời chúc mừng năm mới 2022: "Ngày cuối cùng của năm. Chúng ta cùng chào đón và hứa hẹn những điều tuyệt vời hơn ở 2022 nhé!".





Ca sĩ Đông Nhi hé lộ, cô có một ngày cuối năm đặc biệt bên chồng và con gái. "Đêm countdown đặc biệt nhất từ trước đến nay của Đông Nhi. Ở nhà với chồng con xem Mai Hồng Ngọc hát qua ti vi", Đông Nhi hài hước chia sẻ.





"Hẹn gặp tối nay - Ngày cuối của năm 2021. Hy vọng một năm mới 2022 mới nhiều may mắn và bình an với tất cả mọi người", MC Quỳnh Hoa gửi lời chúc mừng năm mới 2022.

Ca sĩ Quách Tuấn Du nhìn lại năm 2021 nhiều biến động do dịch Covid-19. Chia sẻ với Dân Việt , anh gửi lời chúc mừng năm mới 2022 đến khán giả, người thân, đồng nghiệp và bạn bè: "Chúc năm mới đầy may mắn bình an cho tất cả chúng ta. Thời khắc quan trọng nhất chúng ta cùng nhau suy ngẫm và hãy quên đi cho những điều tồi tệ của năm cũ. Hãy nói lời cảm ơn đến những người tuyến đầu đã hy sinh trong đại dịch của thế kỷ. Họ đã và đang ngày đêm chống chọi để giữ gìn sự an toàn tốt nhất cho chúng ta. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất!".



Ca sĩ Quách Tuấn Du gửi lời chúc mừng năm mới 2022 đến khán giả, người thân, đồng nghiệp và bạn bè. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ hình ảnh gia đình xuất hiện trong một chương trình chào đón năm mới 2022, ca sĩ Hoàng Bách gửi lời tạm biệt năm 2021: "Những gì đã qua, dù có để lại vết sẹo, cũng đều là những bài học quý giá. Điều quan trọng là hôm nay ta vẫn đang ở đây, vẫn còn những câu chuyện để kể lại và còn tràn đầy những hi vọng để bước tiếp".

Ca sĩ Hoàng Bách (thứ 2 từ trái sang) gửi lời chúc mừng năm mới 2022: "Cầu chúc chúng ta đón năm 2022 an yên, khỏe mạnh". (Ảnh: FBNV)