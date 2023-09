Những hình ảnh đầu tiên về phiên xét xử CEO Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm Những hình ảnh đầu tiên về phiên xét xử CEO Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

Sáng nay (21/9) TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm. 6h sáng tại tòa an ninh được thắt chặt, người dân tập trung rất đông phía bên ngoài tòa để theo dõi.