Bình An - Quỳnh Lương: "Cặp đôi hợp đồng" trong phim Đừng làm mẹ cáu gây sốt

Bộ phim Đừng làm mẹ cáu đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả theo dõi. Ngoài hai nhân vật chính do Quỳnh Kool và Nhan Phúc Vinh đảm nhận, cặp đôi Vy (Quỳnh Lương) và Khôi (Bình An) khiến người xem thích thú. Thậm chí, diễn biến phim về cặp đôi phụ đang "chiếm spotlight" của cặp đôi chính.

Trong phim, cặp đôi Vy và Khôi đã có với nhau một cậu con trai nhỏ. Vì trót lỡ có bầu sau "tình một đêm" nên cả hai đồng ý bước vào cuộc hôn nhân "hợp đồng". Đặc biệt, sự xuất hiện "chen ngang" của người yêu cũ Khôi càng khiến cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

Sự thành công đang có trên màn ảnh của Quỳnh Lương và Bình An đến từ màn kết hợp ăn ý, sự tương tác tự nhiên của cặp đôi. Nhiều khán giả dành lời khen cho Quỳnh Lương khi cô diễn quá xuất sắc dù chưa từng qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào. Bình An cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi tạo hình nhân vật và nét diễn tự nhiên, thậm chí nhiều khán giả cho rằng, vai Khôi như được "đo ni đóng giày" cho Bình An.

"Gia đình bất ổn" của Vy và Khôi trên màn ảnh. (Ảnh: FBNV)

Ở diễn biến mới nhất của phim, khi biết Khôi có ý định quay trở lại với bạn gái cũ, Vy quyết định buông tay. Cô đã quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân hợp đồng này với Khôi. Dù đã yêu Khôi nhưng Vy biết nếu cứ sống cùng Khôi mãi như bây giờ thì người đau khổ nhất chỉ là cô.

Vy quyết định nói chuyện với mẹ chồng. Bà Vân (Nguyệt Hằng) sốc nặng khi thấy Vy thừa nhận cả hai không phải là vợ chồng thực sự. Vy nói cô và Khôi kết hôn cũng chỉ vì trót có bé Voi (Tuấn Phong) chứ không phải là vì yêu đương hay tìm hiểu.

Vy quyết định nói hết sự thật cho mẹ chồng biết. (Ảnh: Chụp màn hình)

Những diễn biến của phim đang khiến khán giả vô cùng tò mò và mong ngóng từng ngày. Liệu có mối liên kết nào có thể thực sự khiến Khôi và Vy nhận ra họ chính là một gia đình thực sự và cần có nhau?

Bảo Thanh và Tô Dũng phim Hợp đồng hôn nhân

Hợp đồng hôn nhân là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam cùng Khải Hưng Film do NSND Khải Hưng làm đạo diễn. Phim phát sóng năm 2016 trên kênh VTV1 và gây sốt trên màn ảnh nhỏ.

Đạo diễn Khải Hưng nhắm tới Tô Dũng cho vai nam chính ngay khi đọc kịch bản. Vị đạo diễn cho biết, ông cảm thấy Dũng rất hợp đóng một chàng trai hiền lành, có phần ngờ nghệch. Bản thân Tô Tuấn Dũng cũng yêu thích nhân vật này. Còn vai nữ chính được đạo diễn Khải Hưng “chọn mặt gửi vàng” cho nữ diễn viên Bảo Thanh.

Bảo Thanh và Tô Dũng trong phim Hợp đồng hôn nhân. (Ảnh: NSX)

Đạo diễn Khải Hưng cho biết, bằng kinh nghiệm lâu năm, ông quyết định chọn Bảo Thanh ngay sau khi trao đổi với cô về vai diễn mà không cần casting.

Bảo Thanh chia sẻ, cô đồng cảm với nhân vật Quỳnh. Bởi, cô đã lập gia đình và có con nên hiểu được cảm xúc của một người sắp làm mẹ. Vai diễn của Bảo Thanh được đạo diễn Khải Hưng khen ngợi và đánh giá cao.

Bộ phim "Hợp đồng hôn nhân" lên sóng năm 2016. (Ảnh: NSX)

Hợp đồng hôn nhân là câu chuyện về bản hợp đồng "kỳ lạ" giữa Phong (Tô Dũng) và Quỳnh (Bảo Thanh). Qua lời hứa của người anh họ, Phong, một chàng trai quê nghèo với mơ ước làm diễn viên đã sung sướng khi biết mình sẽ được đi đóng phim. Nhưng đến khi lên thành phố, anh mới biết vai diễn không phải là trên phim mà trong đời thực. Cụ thể, anh được thuê đóng “chồng hờ” trong một hợp đồng hôn nhân có thời hạn với Quỳnh (diễn viên Bảo Thanh) - cô gái Hà Thành xinh đẹp và thành đạt.

Quỳnh đem lòng yêu sếp cũ là Dũng (diễn viên Lâm Vissay) và âm thầm có con với anh ta. Sau khi nhận ra Dũng là người đàn ông giả tạo và phụ bạc, cô chủ động ra đi. Để hợp thức hóa đứa con trong bụng và không gây điều tiếng cho cha mẹ, Quỳnh nhờ Dương lên kế hoạch cho cô làm đám cưới với Phong.

Cuộc sống vợ chồng giả nhưng phải diễn sao cho thật khiến Phong bị cuốn vào và quay cuồng trong mớ bòng bong của những trách nhiệm ngoài hợp đồng, những sự cố oái oăm do chính anh tạo ra, nhưng hơn cả vẫn là trách nhiệm của tình người... Cả hai đều không ngờ, cuộc hôn nhân của họ từ giả thành thật, Phong đem lòng yêu Quỳnh.

Minh Hằng và Lương Mạnh Hải trong phim Ngôi nhà hạnh phúc

Hơn 10 năm trước, Ngôi nhà hạnh phúc được chuyển thể từ kịch bản phim Hàn là Full house ra mắt khán giả và tạo ra tiếng vang lớn. Bộ phim nhanh chóng trở thành làn sóng xu hướng mới trong cộng đồng khán giả yêu phim truyền hình Việt thời điểm đó.

Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, Thủy Tiên và Lam Trường là những cái tên đình đám góp phần tạo nên thành công lớn của bộ phim.

Minh Hằng và Lương Mạnh Hải trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc". (Ảnh: NSX)

Minh Hằng trước đó được biết đến với vai trò ca sĩ nhưng cô đã hóa thân một cách hoàn hảo vào vai Minh Minh. Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt vẫn là câu chuyện về Minh Minh, một cô gái mồ côi, sống một mình trong căn nhà đắt tiền ba mẹ để lại và luôn mơ ước sẽ trở thành một nhà văn. Mâu thuẫn bắt đầu khi hai người bạn của cô rắp tâm chiếm đoạt căn nhà, họ lừa cô đi du lịch và bán căn nhà cho một diễn viên điện ảnh nổi tiếng.

Khi trở về, Minh Minh mới biết tin căn nhà đã bị bán. Người chủ của căn nhà không ai khác chính là Vương Hoàng (Lương Mạnh Hải) - diễn viên điện ảnh nổi tiếng và cũng là người cô quen trong chuyến du lịch vừa qua.

Để tránh phiền toái với báo chí cũng như để Minh Minh có thể lấy lại được căn nhà của mình, hai người quyết định lấy nhau theo hợp đồng. Minh Minh bình thường xuất hiện với tư cách là vợ Vương Hoàng nhưng về nhà, cô phải làm tất cả việc nhà cho anh ta trong vòng 6 tháng.

Dàn sao phim "Ngôi nhà hạnh phúc" cách đây hơn 10 năm. (Ảnh: NSX)

Hôn nhân giả nhưng tình thật, Minh Minh bắt đầu yêu Vương Hoàng nhưng Vương Hoàng lại yêu nhà thiết kế thời trang Bảo Yến (Thủy Tiên). Trong khi đó, Đình Phong (Lam Trường) - bạn thân của Vương Hoàng lại rơi vào lưới tình với Minh Minh…

Sau sự thành công của Ngôi nhà hạnh phúc, Minh Hằng và Lương Mạnh Hải tiếp tục cùng góp mặt trong bộ phim Vừa đi vừa khóc và cũng trở thành tác phẩm "bom tấn" truyền hình.

Bảo Thanh và Quốc Trường trong phim Về nhà đi con

Thư và Vũ - cặp đôi “đẹp trai sở khanh” và “xinh láo” từng gây sốt với khán giả khi theo dõi phim Về nhà đi con. Trong phim Thư (Bảo Thanh) là cô con gái thứ hai của ông Sơn (NSND Trung Anh) - Anh Thư là ví dụ điển hình của mẫu người trẻ thực dụng. Cô sắc sảo, khôn khéo, khao khát kinh doanh làm giàu nhưng làm gì hỏng nấy. Trong tình yêu, Thư tỉnh táo, muốn lấy chồng đại gia để đổi đời nhưng vô tình rơi vào lưới tình của "gã sở khanh" Vũ, dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn.

Bảo Thanh và Quốc Trường gây sốt màn ảnh với bản hợp đồng hôn nhân trong phim "Về nhà đi con". (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên, vì sức ép của gia đình nên Vũ buộc phải làm đám cưới với Thư. Đứng trước cuộc hôn nhân không hề mong muốn, Thư và Vũ đã có bản hợp đồng hôn nhân trị giá 3 tỷ đồng.

Chính khi sống chung dưới một mái nhà, Thư dần có tình cảm với Vũ. Cô đã có ý định muốn xóa bỏ bản hợp đồng để vun vén cho một gia đình thật sự. Nhưng Vũ không đồng ý, sau cùng khi bản hợp đồng bị lộ, Thư và Vũ chia tay. Vũ có mối quan hệ khác với Nhã (Quỳnh Nga) nhưng không biết rằng Nhã chủ động tiếp cận để trả thù Vũ vì mối hận năm xưa. Sau khi bị Nhã "lật bài" khiến công ty rơi vào cảnh điêu đứng, Vũ vô cùng khó khăn tuyệt vọng. Thư đã dùng số tiền 3 tỷ đồng để mua lại cổ phần cho Vũ.

Màn tương tác của Bảo Thanh và Quốc Trường nhận được sự đánh giá tích cực từ phía khán giả. Tên tuổi của Quốc Trường cũng được chú ý hơn sau sự thành công của bộ phim Về nhà đi con.