Những mỹ nhân Việt gây ngỡ ngàng vì ảnh "lột xác" ngày ấy - bây giờ được "đào lại”

Những ngày qua, dàn sao Việt đình đám như: Hòa Minzy, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Trương Quỳnh Anh... tích cực hưởng ứng trào lưu "đào lại" ảnh quá khứ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ngoài những bức ảnh "ngày ấy" khó nhận ra của dàn mỹ nhân Việt là nick Yahoo kèm dòng chú thích đậm chất "teencode".

Với hình ảnh cũ của loạt sao Việt với kiểu tóc "bờm sư tử", trang điểm đậm cùng cách tạo chu môi, chụp cận mặt thời "ngố tàu" được đăng tải khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, "cười ngất".

Diễn viên Thúy Ngân đăng tải hình ảnh cũ kèm nick Yahoo "Kieu_chanh_nhung_de_xuong". Nữ diễn viên khiến fan ngỡ ngàng vì nhan sắc được khen ngợi "dậy thì thành công". (Ảnh: FBNV)

Ngoài diễn viên Thúy Ngân, ca sĩ Hòa Minzy không ngại chia sẻ bức ảnh cũ với phong cách thời trang cá tính, trẻ trung thời "ngố tàu".

Phong cách thời trang cá tính cách đây 10 của Hòa Minzy nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc "trông mòn con mắt" của bà mẹ một con Hòa Minzy ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)





Ca sĩ Văn Mai Hương gây ngỡ ngàng với bức ảnh quá khứ tạo dáng chu môi đặc trưng. Nữ ca sĩ tiết lộ, nick Yahoo một thời của cô là: "Xin chào, mình là Hu0ngr0ngk0n". (Ảnh chụp màn hình nhân vật)

So với hiện tại, nhan sắc của ca sĩ Văn Mai Hương được fan khen ngợi quyến rũ, trưởng thành hơn xưa. (Ảnh: FBNV)

Trương Quỳnh Anh tái hiện lại những hình ảnh "ngày ấy" khó quên khiến fan "cười ngất" vì cách tạo dáng nhí nhố. Người đẹp hài hước chia sẻ: "Hôm nay, bé Heo buồn lắm, có ai đi chơi cùng không?". (Ảnh: FBNV)

Vẻ đẹp quyến rũ hiện tại của Trương Quỳnh Anh khiến người đối diện khó có thể rời mắt. (Ảnh: FBNV)

Là một trong những mỹ nhân Việt khoe ảnh thời quá khứ gây chú ý không thể không nhắc đến Sam. Cô sở hữu làn da trắng cùng gương mặt xinh đẹp và nụ cười tươi tắn. (Ảnh: FBNV)

Vẻ đẹp ngày càng thăng hạng theo thời gian của Sam. (Ảnh: FBNV) Đăng tải hình ảnh thời "trẻ trâu" nhiều năm trước bên ông xã Tiến Luật, "hoa hậu làng hài" Thu Trang khiến fan "cười ngất" vì gu thời trang và cách trang điểm đậm chất thời xưa. (Ảnh: FBNV) "Đã từ rất lâu, mình không còn so sánh bản thân mình với ai nữa. Vì mỗi người đều có vai trò riêng, sao lại đẩy bản thân đi vào đường đua với hàng tỷ người còn lại trên hành tinh này. Chỉ cần nuôi dưỡng khát khao trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, Trang thấy vậy là đủ", diễn viên Thu Trang chia sẻ. Hiện tại, vẻ ngoài của Thu Trang được khen trẻ trung hơn so với tuổi thật. (Ảnh: FBNV) Hình ảnh Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan thời học sinh không có nhiều khác biệt so với hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Á hậu Kiều Loan là một trong những mỹ nhân Việt với phong cách đời thường giản dị, mộc mạc. Chỉ khi tham gia sự kiện hoặc thi hoa hậu quốc tế, Kiều Loan mới thay đổi gu thời trang, cách trang điểm theo hướng gợi cảm, cuốn hút hơn.

Vẻ đẹp quyến rũ, cuốn hút của Á hậu Kiều Loan ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)