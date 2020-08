Những nàng công chúa và hoàng tử nhí đáng yêu trong làng thời trang Việt Nam

Bé Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ngày 16/2/2014 hiện đang học Trường mầm non Hoàn Sơn 2 - Tiên Du - Bắc Ninh, là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Phương Thảo có năng khiếu ca hát, nhảy múa và trình diễn thời trang. Tham gia nghệ thuật từ khi 4 tuổi, Phương Thảo xuất hiện trong nhiều chương trình lớn như: Gala Tết Việt, Hello Summer, Thời trang Việt Hàn 2020. Cô bé từng đạt giải 3 Gương mặt đại diện toàn quốc của chương trình Sao Việt Nhí do khán giả bình chọn 2020. Ước mơ của Phương Thảo là trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.

Bé Trần Ngọc Khuê Tú sinh năm 2012 hiện đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. Khuê Tú từ nhỏ đã có năng khiếu múa và tạo dáng trước ống kính. Cô bé còn có khả năng catwalk rất chuyên nghiệp. Khuê Tú tham gia nhiều chương trình biểu diễn thời trang của Hà Nội như: Fashion Show BeautyNight, Hi Spring, Bong Bóng, Sắc Tây. Không chỉ tài năng mà Khuê Tú còn học rất giỏi, ở lớp Khuê Tú là một lớp trưởng gương mẫu và luôn đạt thành tích đứng đầu lớp.

Bé Dương Ngọc Tú Linh sinh năm 2017 hiện đang sống cùng gia đình tại Hà Nội, là con út trong gia đình có hai anh em. Tú Linh có gương mặt dễ thương và thần thái tự tin trước ống kính nên thường xuyên được các nhãn hàng mời chụp mẫu. Tú Linh từng làm mẫu ảnh cho các thương hiệu: Tủ đồ của nhí, Chilk Kids, Unifriend, Thảo's Tây, Hachio. Cô bé cũng tham gia rất nhiều Show trình diễn thời trang như Asian Fetival, Queen Beauty. Ước mơ của Tú Linh sau này sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp

Bé Hà Gia Hoàng sinh năm 2012 hiện đang học Trường quốc tế Việt Úc - Thành phố Hồ Chí Minh. Gia Hoàng là cậu bé đa tài trong nhiều lĩnh vực: MC, Model, Bơi lội, bóng đá. Gia Hoàng là gương mặt nổi bật trong các chương trình: Vietnam Junior Fashion Week mùa 10 và 11, Lễ hội áo dài, Fashion Show Xúng xính Xuân, Ngày tết quê em, GenViet. Gia Hoàng từng lọt top 20 Tìm kiếm gương mặt thương hiệu Sina, Giải vàng bạc đồng 3 cự ly bơi cá nhân sải ngửa và ếch, Giải bạc bóng đá Amitie cúp Nhật bản. Cậu bé cũng thường xuyên tham gia các Show truyền hình, làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang tên tuổi. Không chỉ tài năng Gia Hoàng còn là học sinh xuất sắc 2 năm liền. Ước mơ của cậu bé sau này sẽ thành vận động viên bơi lội hoặc sẽ là một người mẫu, MC chuyên nghiệp,

Bé Nguyễn Minh Ngọc sinh ngày 17/11/2010 hiện đang học Trường tiểu học Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội. Là con út trong gia đình có hai chị em. Minh Ngọc có sở trường múa, nhảy Kpop và Catwalk. Cô bé thường xuyên tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình lớn, xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình VTV. Ước mơ của Minh Ngọc sau này sẽ được làm việc trong môi trường nghệ thuật và trở thành một nghệ sỹ đa năng.

Bé Đặng Lan Nhi sinh năm 2012 hiện đang học Trường tiểu học Thăng Long - Hà Nội. Là con út trong gia đình có 2 anh em. Lan Nhi có năng khiếu ca hát, nhảy múa, mẫu và vẽ tranh. Gương mặt xinh xắn và thần thái tự nhiên giúp Lan Nhi nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh. Cô bé từng biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn nhỏ của Hà Nội và của trường. Ước mơ sau này của Lan Nhi là sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Bé Nguyễn Bích Ngọc sinh năm 2014 hiện đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. Bích Ngọc là con thứ hai trong gia đình có hai anh em. Được sinh ra ở Nga, đến năm 2019 Bích Ngọc mới về sinh sống và học tập tại Việt Nam. Tuy mới 6 tuổi nhưng Ngọc đã là một gương mặt được quan tâm trong làng thời trang bởi vẻ ngoài xinh xắn và sự tự tin trước ống kính. Cô bé từng tham gia trình diễn thời trang tại Phố Sách, chụp mẫu cho nhãn hàng Crown Space và nhiều nhãn hàng thời trang có tiếng. Ước mơ sau này của cô bé là trở thành người mẫu hoặc diễn viên nổi tiếng.

Bé Nguyễn Thùy Trang sinh ngày 21/7/2011 hiện đang học lớp 3C9 Trường Tiểu học Chu Văn An - Ngô Quyền - Hải Phòng. Thùy Trang có năng khiếu ca hát, nhảy và múa belly dancer. Thùy Trang từng đạt giải Khuyến khích cuộc thi Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ, Tài năng xuất sắc chương trình Lộng lẫy sắc hạ, Giải ba chương trình thử thách cùng Trạng Nguyên Tiếng Anh 2020. Không chỉ tài năng, Thùy Trang còn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc từ lớp 1 cho đến lớp 3. Cô bé là gương mặt tài năng nổi trội của Hải Phòng.