Những yêu cầu Giám đốc CA Hà Nội đặt ra đối với huyện Mỹ Đức trong ngày bầu cử

Trưởng đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh trật tự trong ngày bầu cử trên địa bàn huyện Mỹ Đức.