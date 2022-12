Ninh Bình: Giới thiệu đặc sản cam vàng Hà Giang tại cửa hàng nông sản an toàn

"Để giúp nông dân dễ dàng tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã khai trương cửa hàng nông sản Sông Vân năm 2016, đến nay toàn tỉnh Ninh Bình có tổng 27 cửa hàng nông sản an toàn. Đối với cửa hàng nông sản an toàn Khánh Thành (huyện Yên khánh) vừa khai trương, đề nghị chủ cửa hàng thực hiện đúng cam kết, nếu vi phạm theo quy định sẽ bị các cấp hội thu hồi biển hiệu, biểu tượng.

Tôi xin chúc cửa hàng nông sản an toàn Khánh Thành phát huy hiệu quả, là địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng. Mong chính quyền các cấp ủng hộ, góp ý đến cửa hàng nông sản an toàn khánh Thành", ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi khai trương cửa hàng nông sản an toàn Khánh Thành ngày 1/12.