Ninh Bình: Khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng lấy danh nghĩa báo chí để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26/8, Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1983, biệt danh Tuấn "Báo") trú tỉnh Ninh Bình

Cụ thể, các bị can gồm: Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1983, biệt danh Tuấn "Báo"); Phạm Thị Hoài (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1996), cùng trú tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ngày 15/8, anh N.V.B. (sinh năm 1983) và anh P.V.M. (sinh năm 1987), cùng trú thành phố Ninh Bình có đơn trình báo Công an thành phố Ninh Bình về việc bị cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với một số phòng liên quan điều tra, làm rõ.

Hai đối tượng Phạm Thị Hoài và Nguyễn Thị Phương. Ảnh: CA

Sau thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình đã đủ căn cứ xác định, tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm có Bùi Anh Tuấn, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng đã sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ (mua trên mạng), sau đó chủ động liên hệ công việc với các cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Những đối tượng này bẫy bị hại, quay lại hình ảnh rồi liên lạc để khống chế, đe dọa buộc phải đưa tiền. Trong đó, có anh B và M bị cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Trước khi bị bắt năm 2020, Bùi Anh Tuấn có biệt danh Tuấn "Báo" vì thường xuyên lấy danh nghĩa là phóng viên, nhà báo hù dọa các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.