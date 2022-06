"Nổ" có mối quan hệ với lãnh đạo tổng công ty hàng không để lừa đảo tiền tỷ

Ngày 8/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh và Công an xã Lương Ninh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú tại xóm 6 Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 8/2021, chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương (trú tại phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) có nhu cầu xin việc làm cho em gái.

Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Vân, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Biết được nguyện vọng của chị Phương nên Nguyễn Thị Vân đã đưa ra thông tin rằng Cảng hàng không Đồng Hới đang có nhu cầu tuyển người.

Nguyễn Thị Vân giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo tổng công ty hàng không nên có khả năng tác động xin được việc làm tại Cảng hàng không Đồng Hới cho em gái của chị Phương.

Mức giá mà Vân đưa ra là 500 triệu đồng và hứa hẹn trong thời hạn 5 tháng sẽ có quyết định đi làm. Vân yêu cầu chị Phương cung cấp hồ sơ xin việc làm của em gái để Vân nộp hồ sơ cho Tổng công ty Hàng không.

Tin là thật nên từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, chị Phương nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Vân, tổng số tiền đã chuyển là 767 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình này Vân không thực hiện xin việc như đã cam kết. Để tạo thêm lòng tin cho chị Phương, Vân tiếp tục đưa ra thông tin về hồ sơ của em gái chị Phương đã được tiếp nhận và chờ quyết định, đề nghị chị Phương tiếp tục đợi.

Đến khoảng tháng 2/2022, thấy không có thông tin, quyết định như Vân đã hứa hẹn, gia đình chị Phương đã tự tìm hiểu và biết được, trong thời gian này Cảng hàng không Đồng Hới không tuyển chọn nhân sự, cũng không tiếp nhận hồ sơ của em gái chị Phương.

Cùng với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt của Nguyễn Thị Thí (trú tại xóm 6 Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) số tiền 470 triệu đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Thị Vân, trực tiếp liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, số 1 Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.