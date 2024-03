"Nổ" có quan hệ với công an Hà Nội để "chạy án", cặp "vợ chồng hờ" lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 14/3, TAND Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù với Nguyễn Phạm Minh Thùy (SN 1992, trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) và 6 năm tù với Nguyễn Trung Dũng (SN 1990, trú phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, Thùy và Dũng là lao động tự do và có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 7/2021, Thùy biết anh D. bị bắt trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội thụ lý, điều tra.

Bị cáo Nguyễn Phạm Minh Thùy tại tòa. Ảnh PV

Thùy và Dũng "nổ" có quan hệ quen biết với cán bộ, điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội, giới thiệu với chị L. (vợ anh D.) rằng có thể xin cho anh D. không bị xử lý hình sự, sau đó hứa hẹn xin cho anh này được tại ngoại và hưởng án treo.

Tin tưởng do là người quen, chị L. đưa cho Thùy tổng số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng để nhờ "chạy án" và 35 triệu đồng để xin lại ô tô Mecedes E300 đang bị cảnh sát tạm giữ. Sau khi nhận tiền, Thùy không thực hiện được việc như đã hứa hẹn mà chia tiền với chồng hờ là Nguyễn Trung Dũng.

Khi bị hại đòi lại tiền, Thùy và Dũng trả lại tổng số tiền 480 triệu đồng, còn 1 tỷ 405 triệu đồng, Thùy và Dũng không trả với lý do đã đưa cho "những người có thẩm quyền" để chạy án nên không đòi lại được. Thùy nói lý do anh D. không được tại ngoại là do chị L. không chuyển tiền kịp thời.