Sau những tháng ngày im ắng, cánh cửa cuộc sống riêng tư của cặp đôi quyền lực Jennifer Lopez (JLo) và Ben Affleck đã hé mở, tiết lộ những nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ diva Latin để cứu vãn cuộc hôn nhân tưởng chừng như đang trên bờ vực thẳm.



Khoảng cách địa lý gần 5.000 km giữa hai người đã dấy lên nhiều đồn đoán về sự rạn nứt. Trong khi Ben Affleck vẫn ở lại Los Angeles (California) thì JLo lại chọn tận hưởng mùa hè tại Hamptons, khu nghỉ dưỡng thượng lưu dành cho giới siêu giàu. Tại đây, nữ ca sĩ vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 55 theo chủ đề "Bridgerton" với sự tham gia của đông đảo bạn bè thân thiết.

Kể từ lần xuất hiện cuối cùng cùng nhau vào ngày 5/6, cặp đôi Bennifer gần như trở thành hai người xa lạ. Ngay cả dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới (ngày 16/7) cũng không có bất kỳ động thái nào từ cả hai. Thậm chí, căn biệt thự tân hôn trị giá 60 triệu USD ở Beverly Hills cũng đang được rao bán.

Nỗ lực "giải cứu" cuộc hôn nhân của cặp đôi quyền lực Hollywood

Nữ diva Latin đang rất nỗ lực để cứu vãn cuộc hôn nhân tưởng chừng như đang trên bờ vực thẳm. Ảnh: People.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận từ Daily Mail khẳng định, JLo chưa hề từ bỏ hy vọng. Cô đang nỗ lực hết mình để hàn gắn mối quan hệ với người chồng kém 3 tuổi. Việc JLo dành thời gian chăm sóc các con riêng của Ben Affleck và đóng vai trò một người mẹ cũng là minh chứng cho nỗ lực này.

Theo nguồn tin, khoảng thời gian xa cách là cơ hội để cả hai nhìn nhận lại mối quan hệ và xác định xem liệu họ còn trân trọng tình cảm dành cho nhau hay không. JLo đã tạm gác lại sự nghiệp để tập trung hàn gắn những tổn thương trong hôn nhân. Cô thừa nhận đã để sự nghiệp và danh tiếng xen vào cuộc sống vợ chồng và đang cố gắng trở thành một người vợ, người mẹ tốt hơn.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết, những trục trặc trong hôn nhân không phải lỗi của riêng JLo. Ben Affleck cũng có những sai lầm của riêng mình.

Trước đó, có thông tin cho rằng, JLo đã tìm đến Jennifer Garner - vợ cũ của Ben Affleck để xin lời khuyên. Jennifer Garner được cho là đã giúp đỡ JLo rất nhiều nhờ mối quan hệ thân thiết với Ben Affleck. Tuy nhiên, cô đã quyết định rút lui khỏi vai trò "người hòa giải" vì không muốn bị cuốn vào những ồn ào xung quanh cặp đôi "Bennifer".

Jennifer Lopez, tên thật là Jennifer Lynn Affleck, sinh năm 1969, là một nữ ca sĩ, diễn viên, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Cô được biết đến với những bản "hit" đình đám như: "Jenny from the Block", "On the Floor", "Love Don't Cost a Thing" và nhiều bộ phim ăn khách như: "Maid in Manhattan", "The Wedding Planner", "Hustlers".

Ben Affleck (sinh năm 1972) là một nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với vai diễn Batman trong loạt phim siêu anh hùng của DC Comics và giành được giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất với bộ phim "Good Will Hunting" (1997) cùng Matt Damon.