Nỗi đau người ở lại sau vụ án kinh hoàng tại chợ đầu mối Thanh Hóa

Nguồn cơn bi kịch

Do công việc không ổn định nên Ngô Văn Phương (SN 1997, tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) được gia đình cô chú là một tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Đông Hương (TP.Thanh Hóa) gọi vào trông nom cửa hàng. Mỗi ngày, ngoài việc trông nom cửa hàng, Phương sẽ chở hàng thuê, đổ hàng cho các chủ ki ốt quanh chợ.

Hàng xóm nhà cô của Phương là gia đình anh M.V.T cũng mới chuyển nhà đến đây sinh sống từ cuối năm 2020. Vợ chồng anh T hàng ngày lo việc buôn bán ngoài ki ốt, hai cô con gái đang tuổi ăn học nên cũng không phụ giúp được gì nhiều. Gia đình họ có lối sống khép kín, gần như ít giao du với hàng xóm, láng giềng xung quanh nên cũng không được mọi người trong khu phố để ý tới.

Cả hai gia đình trên đều là những tiểu thương buôn bán lâu năm tại đây, với những loại hàng buôn bán khác nhau nên giữa họ cũng không xảy ra cạnh tranh về khách hàng. Mỗi khi ki ốt của Phương quản lý có thiếu đồ gì giao cho khách lại chạy qua bên anh T để nhập về bán.

Đang yên bình làm ăn là vậy, bỗng Phương bắt đầu cho rằng anh T có định kiến với mình nên sinh lòng hận thù. Phương một mực nghĩ rằng anh T đang tìm cách hại mình bằng việc hạ độc nguồn nước mình đang sử dụng. Từ suy nghĩ mông muội ấy, Phương đã nung nấu ý định giết anh T.

Chợ đầu mối, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Theo lời khai của Phương, vào quãng thời gian trên, hắn đi ăn sáng thì thấy anh T nằm trên giường gấp tại ki ốt bán hàng của gia đình. Do đã suy diễn và nghi ngờ anh T có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước để đầu độc mình (nơi Phương đang sinh sống) nên Phương đã dùng dao lao vào đâm nhiều nhát vào người anh T. Quá trình đâm, do dao bị gãy lưỡi nên Phương đã vứt dao lại hiện trường và bỏ chạy về nhà, sau đó đến Công an phường Đông Hương để đầu thú.

Bà Doãn Thị Na, tiểu thương buôn bán cạnh ki ốt anh T. kể lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Nỗi đau người ở lại

Bà Doãn Thị Na (tiểu thương buôn bán cạnh ki ốt anh T) cho biết, gần 1 năm trôi qua nhưng bà vẫn không quên được cảnh tượng mà mình chứng kiến. Bà Na kể rằng, hôm ấy bà đang bày những sạp hàng cuối cùng ra để bán thì từ phía xa, Phương cầm con dao gọt trái cây lăm lăm đi về phía quầy anh T rồi đâm liên iếp vào người nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh T, bà Na và một số người chạy sang thì Phương đã rời khỏi hiện trường.

"Anh T là người hiền lành, ít nói, buôn bán ở chợ này đã lâu nhưng chưa bao giờ gây hiềm khích với ai, không ngờ anh ấy lại đoản mệnh như vậy", bà Na chia sẻ.

Với hành vi sát hại người khác mang tính chất dã man, tàn nhẫn, Phương sẽ sớm bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Nhưng nỗi đau của những người thân nạn nhân ở lại vẫn dai dẳng chưa biết đến khi nào.

Những ngày này, khi quay lại nơi thảm án gần 1 năm về trước, không khí tang thương vẫn còn len lỏi xung quanh gia đình chị Nguyễn Thị Lâm (vợ anh T). Chị Lâm nói, chuyện gần 1 năm rồi mà với 3 mẹ con vẫn cảm thấy như mới xảy ra ngày hôm qua, xót xa vô cùng, đến nay ki ốt vẫn chưa thể buôn bán bình thường trở lại.

Ki ốt của gia đình anh T, nơi anh bị Phương cầm dao đâm tới tấp.

Chị Lâm tâm sự, giữa gia đình chị và ki ốt Phương trông nom không có cạnh tranh gì trong công việc làm ăn, việc nhà ai nhà đó làm. Chồng chị cũng không giao lưu hay tiếp xúc nhiều với Phương, nhưng không hiểu sao hắn có thể xuống tay tàn nhẫn với anh T như vậy.

"Đến giờ phút này, gia đình chỉ mong chờ một bản án nghiêm minh, xử đúng người, đúng tội để răn đe và để người đã ra đi cũng được thanh thản", chị Lâm chia sẻ.