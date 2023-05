Một kênh Telegram thân Nga đăng tải bức ảnh chiếc xe bọc thép kháng mìn chiến thuật MRAP bị lực lượng Nga bắt giữ. The New York Times đã xác định chiếc xe này là mẫu International MaxxPro do Mỹ sản xuất.



Các chiến binh ủng hộ Ukraine dường như đã sử dụng ít nhất 3 xe bọc thép MRAP do Mỹ sản xuất trong một cuộc đột kích vào lãnh thổ tỉnh biên giới Belgorod của Nga hôm thứ Hai 22/5, hình ảnh và video được báo Mỹ The New York Times xác minh cho biết.

Bằng chứng hình ảnh bổ sung do The New York Times đăng tải cho thấy, các lực lượng Nga dường như đã chiếm được ít nhất 2 trong số những phương tiện đó.

Không rõ bằng cách nào mà các đơn vị đột kích của Ukraine lại sở hữu các phương tiện này - thường được gọi là MRAP. Hoàn cảnh dẫn đến việc người Nga bắt giữ được các thiết bị này cũng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nhóm Telegram thân Nga đã bắt đầu đăng hình ảnh chứng minh 2 chiếc MRAP đang nằm trong tay họ vào đêm thứ Hai 22/5, vài giờ sau khi cuộc đột kích bắt đầu.

The Times đã xác định các phương tiện này dựa trên dấu hiệu của chúng khi chúng ở bên trong Ukraine và một lần nữa sau khi chúng nằm trong tay lực lượng Nga.

MRAP lần đầu tiên được chế tạo cho lực lượng Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Mỹ cũng đã cung cấp vài trăm chiếc xe bọc thép này cho quân đội Ukraine. Mô hình cụ thể dường như là International MaxxPros. Những chiếc xe bọc thép này đã được nhìn thấy trong các video được quay ở các chiến tuyến khác nhau trên khắp Ukraine.

Trong khi nhiều quốc gia đã mua và sử dụng các phương tiện này, thì Mỹ là quốc gia duy nhất được biết là đã gửi chúng đến Ukraine.

Một trong những bức ảnh cho thấy, một lính Nga đang đứng cạnh một chiếc MRAP bị bắt giữ có dấu sơn phun màu trắng - một mũi tên hướng lên trên. Chiếc MRAP có dấu hiệu chính xác như vậy từng xuất hiện trong đoạn video quay cảnh các lực lượng đột kích của Ukraine đang ở cách biên giới với Nga khoảng 8km chỉ vài giờ trước khi họ tấn công vào lãnh thổ Nga.

2 xe bọc thép được cho là của Mỹ bị phá hủy tại biên giới Nga (Ảnh: RT).

Một quan chức Mỹ cho biết chính phủ đã xem các báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội rằng những chiếc xe bọc thép của Mỹ đã được sử dụng trong cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga và đang tiếp tục kiểm tra để xác định xem liệu thông tin có chính xác hay không.



Ông Matthew Miller, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Tôi có thể nói rằng vào thời điểm này, chúng tôi nghi ngờ tính xác thực của những báo cáo này". Ông cũng nhắc lại rằng Mỹ không “khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, và chúng tôi đã làm rõ điều đó".

“Nhưng như chúng tôi đã nói, việc quyết định tiến hành cuộc chiến này như thế nào là tùy thuộc vào Ukraine”, ông Miller nói thêm.

Việc sử dụng thiết bị quân sự của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga có thể làm căng thẳng quan hệ giữa Kiev và Washington - vốn đã viện trợ quân sự cho Ukraine hàng chục tỷ USD với một trong những điều kiện là không được sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, New York Times viết.

Trước đó, các hình ảnh và video được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội cho thấy hàng chục chiến binh ủng hộ Ukraine đã sử dụng các phương tiện bọc thép băng qua biên giới Nga vào làng Kozinka vào sáng thứ Hai 22/5. Sự tham gia của quân đội Ukraine trong chiến dịch là không rõ ràng.

Cuộc đột kích được cho là kết thúc vào chiều thứ Ba 23/5, khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi các chiến binh Ukraine qua biên giới.