Nóng: Công bố video cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp nghi đựng 450.000 USD

Video thể hiện Hoàng Văn Hưng nhận chiếc cặp số của cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Thiếu tướng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội. Lý do, Hưng là điều tra viên thụ lý chính vụ chuyến bay giải cứu trong giai đoạn trước tháng 9/2022. Anh ta nhận tiền để chạy án cho các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn nhưng do bị chuyển công tác nên không còn thẩm quyền. Bị cáo Hưng tuy vậy vẫn chiếm đoạt 800.000 USD và bị cáo buộc lừa đảo.

Về lần nhận tiền cuối cùng 450.000 USD, Kiểm sát viên cho hay Hoàng Văn Hưng từng khai không nhận gì của ông Tuấn. Đến khi có video trên, Hưng mới nói có nhận chiếc cặp nhưng bên trong là 4 chai rượu vang, không phải tiền hay USD.