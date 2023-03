Bí quyết bón phân cây xanh tốt, quả chi chít lại chắc hạt

Hơn 25 năm trồng cà phê là từng ấy thời gian bà Nguyễn Thị Chiều (thôn Hòa Thành, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc) tin dùng phân bón Lâm Thao cho hơn 1 ha diện tích vườn trồng.

Vườn cà phê xanh tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ đậu trái cao nhờ sử dụng phân bón Lâm Thao đúng liều lượng, quy trình. Ảnh: T.Anh

Hằng năm, vào đầu chu kỳ cây cà phê nuôi trái (cuối tháng Tư đầu tháng Năm dương lịch), bà Chiều tiến hành bón lân Lâm Thao cho 1.000 gốc cà phê. Theo kinh nghiệm của bà Chiều, đây là giai đoạn cây cần cung cấp nhiều dưỡng chất để phục vụ quá trình tạo trái đồng đều.

Trước đợt bón phân, bà Chiều làm sạch cỏ dại, cào lá dưới gốc để cây cà phê dễ dàng hút và lấy dinh dưỡng nuôi cây. Thường sau cơn mưa đầu mùa, bà bắt đầu bón lân cho cây cà phê theo tỷ lệ 1,5-2 kg/cây, bón rải hình vành khăn quanh gốc, cách gốc 15-20 cm.

"Hiệu quả rất rõ rệt, sau nửa tháng bón phân là vườn cà phê trở nên xanh tốt, tán lá dày, khỏe, kích thích kết trái. Quá trình quan sát lâu dài, tôi nhận thấy phân bón Lâm Thao phù hợp với nhiều loại cây trồng ở Đắk Lắk, giúp cải tạo đất, tăng độ xốp, mùn, độ phì nhiêu của đất, kích thích rễ cây phát triển, nâng cao sức đề kháng của cây trồng trước các loại sâu bệnh", bà Chiều chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Chiều (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng sản phẩm phân bón Lâm Thao phối trộn cùng phân chuồng và vỏ cà phê để bón cho cây cà phê và các loại cây trồng xen canh như hồ tiêu, sầu riêng, bơ…, nhờ đó bà tiết kiệm chi phí đầu tư. Ảnh: T.Anh

Ngoài phân lân Lâm Thao, bà Chiều còn sử dụng sản phẩm NPK Lâm Thao phối trộn cùng phân chuồng và vỏ quả cà phê để bón cho cây cà phê và các loại cây trồng xen canh như hồ tiêu, sầu riêng, bơ… vào từng giai đoạn phát triển của cây. Đến nay, vườn cây xen canh của gia đình bà Chiều luôn phát triển xanh tốt, ít sâu bệnh, mỗi năm cho thu hoạch trên 8 tấn quả các loại.

Cùng với các dòng sản phẩm truyền thống đã được nông dân tin dùng, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng cà phê nói riêng, Supe Lâm Thao đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều loại phân bón mới.

Cụ thể, đầu năm 2023, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã cho ra mắt hai nhóm sản phẩm NPK-S vi sinh Lâm Thao và Hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao gồm sáu loại là: NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S; NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 12-5-10+14S; NPK-S vi sinh Lâm Thao 13-13-13+4S; NPK-S vi sinh Lâm Thao 16-8-16+4S; NPK-S vi sinh Lâm Thao 16-16-8+6S và Hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao 3-5-2+2S+TE.

Các sản phẩm phân bón này đã được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) kiểm tra, thẩm định, đánh giá và cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, 2 sản phẩm mới NPK-S vi sinh Lâm Thao và Hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao sẽ tạo nên giải pháp dinh dưỡng hoàn hảo cho cây trồng, đem lại hiệu quả vượt trội cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, giúp cải tạo đất, tăng độ xốp, mùn, độ phì nhiêu của đất, tạo hệ sinh vật có lợi trong đất, kích thích rễ cây phát triển, nâng cao sức đề kháng của cây trồng trước các loại sâu bệnh.

Đặc biệt, 2 loại phân bón này cũng giúp tăng sức chống chịu cho cây trồng trong điều kiện phèn, mặn và ngộ độc hữu cơ; giúp giảm lượng phân bón sử dụng, tăng năng suất và chất lượng nông sản từ 10-20%.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức ra mắt hai dòng sản phẩm mới là NPK-S vi sinh Lâm Thao và Hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào đầu tháng 3/2023. Ảnh: T.Anh

Sau thời gian sử dụng thử nghiệm dòng sản phẩm mới của Công ty Supe Lâm Thao, ông Nguyễn Hồng Nghị - một nông dân ở xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: "Quá trình theo dõi sự sinh trưởng và phát triển đối với vườn cà phê 2,5 ha của gia đình, tôi nhận thấy nhờ sử dụng phân bón Lâm Thao đúng liều lượng giúp cây cà phê kháng tốt bệnh rỉ sắt và nấm hồng, lượng phân bón cũng giảm được khoảng 20%. Đặc biệt, đất luôn tơi xốp dù vào thời điểm mùa khô. Hiện nay, vườn cà phê của gia đình tôi đang giai đoạn bung hoa đồng loạt, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi".

Theo ông Nghị, những năm qua gia đình ông sử dụng phân bón Lâm Thao cho cây cà phê theo kinh nghiệm, ngoài ra ông được cán bộ khuyến nông và cán bộ thị trường Công ty hướng dẫn sử dụng phân bón theo quy tắc "4 đúng": Đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Nhờ đó, vườn cà phê của gia đình không những đạt năng suất vượt trội mà còn giúp cây cà phê kháng bệnh tốt. Lượng phân bón cũng tiết giảm so với bón theo thói quen trước đây.

Đắk Lắk là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là cây cà phê. Hiện diện tích cây cà phê toàn tỉnh trên 210.000 ha, sản lượng đạt hơn 550.000 tấn, tập trung chủ yếu ở các huyện Ea H'leo, Krông Buk, TX Buôn Hồ, Cư M'gar, Cư Kuin, Krông Năng…

Những năm gần đây, các nhà vườn đã bắt đầu áp dụng trồng cà phê bền vững, có chứng nhận an toàn. Cà phê thuộc dòng cây có nhu cầu dinh dưỡng cao nhất là những chất như kali, lân, đạm và một số trung vi lượng. Do đó, nhiều người đã chọn bón phân Lâm Thao vì có nhiều ưu điểm vượt trội, đầy đủ các thành phần dinh dưỡng đa, trung, vi lượng giúp cho cây cà phê phát triển khỏe, bộ lá xanh, dày, tỷ lệ đậu trái cao, ít rụng trái non, trái chín đồng đều…

Các sản phẩm mới của phân bón Lâm Thao được nhiều bà con nông dân trồng cà phê quan tâm và tin dùng. Ảnh: T.Anh

Được biết, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2021 – 2025, bình quân mỗi năm tái canh khoảng 4.000 ha/năm. Đảm bảo 100% diện tích tái canh được sử dụng giống tốt, chất lượng và áp dụng đúng quy trình tái canh. Đồng thời, nhằm quản lý quy hoạch và phát triển cà phê với quy mô sản xuất theo chiều sâu, để tập trung nâng cao năng suất và chất lượng.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực sản xuất phân bón, phân bón Lâm Thao luôn đồng hành với nông dân trên mọi miền tổ quốc, trong đó có nông dân sản xuất cà phê các tỉnh Tấy Nguyên. Supe Lâm Thao mong muốn đồng hành cùng bà con nông dân, góp phần không nhỏ làm nên những mùa vụ bội thu, duy trì sự phát triển bền vững của sản phẩm cà phê.