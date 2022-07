Ngày 8/4/2019, Thanh tra Bộ NNPTNT đã có Quyết định 244 về việc thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón.

Theo đó, đoàn thanh tra do ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng phòng Thanh tra Bộ NNPTNT làm trưởng đoàn, phối hợp với Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón theo danh sách của A04.

Theo biên bản lấy mẫu số 01 ngày 10/4/2019, đoàn thanh tra đã tiến hành lấy mẫu tại kho của Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Quang Viễn, địa chỉ 87 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Sau khi phát hiện các sai phạm của Công ty Quang Dũng, ngày 04/7/2019, Cục An ninh kinh tế đã có văn bản số 1161/ANKT-P7 gửi Thanh tra Bộ NNPTNT đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra do đã đủ căn cứ xác định "Hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón của Công ty Quang Dũng có dấu hiệu vi phạm Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Điều 195 "Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi" và Điều 200 "Tội trốn thuế".



Tuy nhiên, sau đó đến ngày 26/12/2019, Thanh tra Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số 1086/QĐ-XPVPHC để xử lý các sai phạm của Công ty Quang Dũng. Đến nay, những nạn nhân là nông dân và đại lý như Công ty Quang Viễn hiện vẫn chưa được "minh oan".