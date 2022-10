Nông dân nghèo Bắc Ninh nhân thêm niềm vui từ những mái nhà "Nghĩa tình nông dân"

Những ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân" đã góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó của hội viên, nông dân đối với tổ chức Hội.

Nông dân nghèo xúc động, phấn khởi

Những ngày tháng 10 này có lẽ là thời gian khó quên Đỗ Thị Song (xóm Dinh, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du). Đây là là hộ thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Bà Song sinh năm 1957, có chồng và con trai đều mất sớm. Được sự giúp đỡ của Hội ND huyện, gia đình bà Đỗ Thị Song đã xây dựng được ngôi nhà trên diện tích 81m2/sàn với thiết kế 2 tầng (tầng 1 đổ trần bê tông, tầng 2 lợp mái tôn). Ngôi nhà được khởi công từ ngày 6/7/2022, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Kinh phí xây dựng từ nguồn hỗ trợ do Hội ND huyện vận động Hội ND cơ sở ủng hộ (60 triệu đồng), 2 đồng chí Chủ tịch Hội ND xã Nội Duệ và Phật Tích hỗ trợ 2 tấn xi măng (trị giá 3 triệu đồng) và từ nguồn tiết kiệm, giúp đỡ của gia đình, họ hàng…



Bà Đỗ Thị Song xúc động trong ngày được bàn giao ngôi nhà Nghĩa tình nông dân

Nhận được sự hỗ trợ từ Hội ND huyện, bà Song phấn khởi cho biết: "Sự quan tâm, hỗ trợ của Hội ND các cấp chính là nguồn động viên, cổ vũ lớn để tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; giúp tôi có động lực để xây dựng căn nhà mới kiên cố hơn, yên tâm ổn định cuộc sống".

Còn đối với ông Nguyễn Hữu Hùng (SN 1968) – hội viên nông dân chi Hội ND thôn Công (xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) xúc động chia sẻ: Bước qua hơn nửa cuộc đời, ông Hùng chưa từng một lần dám mơ ước về một mái nhà kiên cố, khang trang. Gia đình ông vốn thuộc diện hộ cận nghèo của xã, bản thân ông Hùng bị bệnh bẩm sinh, vợ là lao động tự do với thu nhập bấp bênh. Căn nhà cấp 4 của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.

Thấu hiểu được sự khó khăn vất vả của gia đình, Hội ND huyện Thuận Thành cùng 18 cơ sở Hội đã phát động cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện cùng chung sức ủng hộ kinh phí hỗ trợ ông Hùng xây dựng nhà "Nghĩa tình nông dân". Trải qua hơn 2 tháng thi công, đến nay ngôi nhà mới khang trang đã hoàn thiện với diện tích 65m2 và khu phụ rộng 40m2. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng và quà tặng Hội ND các cấp huyện Thuận Thành vận động được là 71 triệu đồng.

Ông Hùng tâm sự: "Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, đặc biệt là sự hỗ trợ phần lớn kinh phí của Hội Nông dân huyện Thuận Thành. Thực sự nếu không có sự giúp đỡ này thì gia đình tôi cũng không biết đến khi nào mới có thể được sống trong ngôi nhà vững chãi như thế này".

Nhân thêm nhiều niềm vui

Niềm vui của gia đình ông Hùng, gia đình bà Song cũng là niềm vui chung của 19 hộ được Hội ND các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Nghĩa tình nông dân". Những ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân" không chỉ là món quà vật chất to lớn mà còn chứa đựng giá trị tinh thần, mang lại sự sẻ chia, giúp đỡ những hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn; khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tổ chức Hội.

Hội ND huyện Quế Võ trao tặng nhà cho hội viên nghèo tại xã Đại Xuân

Chị Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Hội ND huyện Tiên Du khẳng định: "Bằng nghĩa cử và tấm lòng nhân ái, ấm áp tình thân, những "Nghĩa tình nông dân" được hình thành đã giúp nhiều hội viên, nông dân khó khăn có nơi an cư, giúp ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Chương trình tặng nhà "Nghĩa tình nông dân" của Hội ND tỉnh nằm trong Giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh triển khai ký kết với Hội ND các huyện, TP từ năm 2016. Đến nay, sau 6 năm triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng và trao tặng được 19 ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân" cho hộ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ do Hội ND các cấp phát động cán bộ, hội viên, nông dân và các mạnh thường quân tham gia đóng góp, mức hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết". Ngoài sự hỗ trợ về mặt vật chất, Hội ND cơ sở tại địa bàn khởi công xây dựng nhà "Nghĩa tình nông dân" còn tổ chức cho hội viên nông dân đóng góp ngày công lao động trong quá trình xây dựng nhà hoặc dành tặng những phần quà nhỏ như bộ ấm chén, phích nước hay chiếc quạt, cái chăn ấm…

Nói về hoạt động này, ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Trong những năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên quyên góp kinh phí để xây dựng nhà Nghĩa tình nông dân cho nông dân nghèo, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của cộng đồng và toàn thể hội viên nông dân nhằm giúp đỡ những nông dân gặp khó khăn về nhà. Thông qua đó, góp phần chung tay cùng với các cấp, các ngành giúp hội viên nghèo vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống."

Box: "Với nghĩa cử và tấm lòng nhân ái, ấm áp nghĩa tình, những ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân" không chỉ hiện thực hóa ước mơ của mỗi hộ hội viên, nông dân nghèo mà còn tiếp thêm sự lạc quan để họ phấn đấu và vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, thắt chặt thêm tình gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội và sự đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau của hội viên, nông dân" - ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh.