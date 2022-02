Nông dân Thủ đô thu nhập cao nhờ chuyển đổi mô hình

Những ngày này, tại điểm trồng rau của người dân thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội hoạt động sản xuất diễn ra thuận lợi. Tây Đằng được xem là nguồn cung cấp rau cho người dân tại nhiều địa phương của Thủ đô.

Thời điểm này, nhiều hộ trồng rau tại Tây Đằng đang khẩn trương thu hoạch rau vụ đông để chuẩn bị gieo trồng cho vụ đông xuân.

Bà Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi), người dân thôn Cửa Đình (thị trấn Tây Đằng) là một trong những hộ dân đầu tiên triển khai mô hình trồng rau an toàn.

Sau khi được chính quyền địa phương tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng rau an toàn, đến tháng 8/2015 gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư vốn và cải tạo gần 1.000 m2 đất ruộng để trồng rau.

Bà Nguyễn Thi Hoa (thôn Cửa Đình,TT Tây Đằng) đang thu hoạch rau xà lách bán cho thương lái. Ảnh: Thanh Huệ.

Để có nguồn rau bảo đảm, cung cấp đủ cho thị trường, gia đình bà Hoa đã trồng xen kẽ các loại rau ngắn ngày và dài ngày như rau cải, cải cúc, su hào, cải bắp, xà lách, mùi, hành, hẹ, súp lơ, cà rốt... và một số các loại rau màu khác.

Nhờ trồng và chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên ruộng rau của gia đình bà Hoa phát triển tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất cao. Đến nay, sau 8 năm triển khai trồng rau, gia đình bà Hoa đã có nguồn thu nhập rất khá.

"Trước đây diện tích đất này chúng tôi cũng gieo xạ lúa 1 năm làm 1 vụ nhưng năng suất thấp, vị trí đất cao lên thường xuyên bị khô hạn và mất mùa. Ngay sau đó, nhân dân chúng tôi đã yêu cầu chính quyền địa phương chuyển đổi đất ruộng thành đất trồng rau để bà con có việc làm và kiếm thêm thu nhập.

Trong đợt đầu, các hộ dân tập trung trồng các loại cây như cà chua, khổ qua, dưa leo, ớt, bắp sú, đậu cô ve, cải các loại và măng tây xanh... nhưng do chưa nắm được kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau đó, chúng tôi được Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Vì tập huấn kiến thức trồng rau an toàn, nhờ vậy diện tích được mở rộng, năng suất cũng tăng theo thòi gian. Để so với cây lúa, thì hiệu quả của việc trồng rau cho lợi nhuận gấp nhiều lần", bà Hoa vui vẻ chia sẻ.

Hiện nay toàn thôn Cửa Đình có 30 hộ dân triển khai mô hình trồng rau an toàn với diện tích gần 6 ha.

Cánh đồng rau sạch tại thị trấn Tây Đằng. Ảnh: Thanh Huệ.

Bà Hoa bảo, trước đây người dân trồng rau theo phương thức cũ, lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất thấp lại nhiều sâu bệnh nên hiệu quả kinh tế không cao. Với phương thức trồng rau an toàn đúng kỹ thuật, bảo đảm gieo trồng mật độ thích hợp, sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng thuốc BVTV đúng quy định nên khi thu hoạch đạt năng suất cao và an toàn, được thị trường rất ưa chuộng.

"Khi trồng rau an toàn, chúng tôi có thể tận dụng diện tích đất ruộng, không cần tốn quá nhiều tiền đầu tư, công chăm sóc nhưng hiệu quả kinh tế lại cao, đặc biệt phù hợp với những địa phương có ít diện tích đất nông nghiệp", bà Hoa phấn khởi nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, toàn bộ số rau của bà con Tây Đằng trồng ra đều được thương lái đến thu mua tại vườn với giá thành tương đối cao và ổn định.

Tuy nhiên từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá thành giảm rau giảm, giá phân bón tăng khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Tiếp câu chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Mai (người dân thị trấn Tây Đằng) cho biết, giá hành, hẹ hiện nay dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg so với những tháng trước. Dù vậy, bà vẫn thu hồi vốn nhờ những luống bắp cải và súp lơ, lợi nhuận từ 10-15 triệu đồng/200 m2 tùy theo giá.

Theo đó, chính quyền thị trấn Tây Đằng cũng đẩy mạnh việc liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị thu mua để đảm bảo thu mua hết sản lượng rau cho người dân.

Hiện nay, người dân Tây Đằng mong muốn thị trường tiêu thụ ổn định, chính quyền các cấp sớm có chính sách xây dựng thương hiệu "rau an toàn tại thôn Cửa Đình" để thuận lợi hơn trong quảng bá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.