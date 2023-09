Phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân

Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đông Hiếu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định ghi nhận những kết quả đạt được của Hội ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trên cơ sở những kết quả đó, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định, mong muốn nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, phát huy tiềm năng, lợi thế để đưa phong trào hội ngày càng lớn mạnh.

Theo đó, Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, phù hợp, hấp dẫn; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy lợi ích thiết thực và nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân làm mục tiêu nội dung hoạt động của Hội. Hội cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

"Cán bộ Hội các cấp phải gắn sâu sắc với cơ sở, gắn bó với hội viên nông dân, lắng nghe, thấu hiểu và phát huy vai trò chủ thể của hội viên nông dân trên các lĩnh vực. Đồng thời phải tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy nhận thức nhạy bén, tự tin trong tham mưu, khéo léo linh hoạt trong tuyên truyền vận động, được dân tin, dân học tập và dân làm theo"- đồng chí Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của nông dân ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Phương

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá cao kết quả đạt được của Hội ND tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, các cấp Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của T.Ư Hội NDVN xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp thực tiễn và tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, nâng cao vai trò cầu nối giữa 4 nhà là nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và nhà doanh nghiệp; xây dựng mô hình, điển hình về kinh tế tập thể.

Nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, ông Mai Minh Quang - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả gắn với việc triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước do Hội ND phát động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đông Hiếu

Đặc biệt, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phong trào ngày càng đạt hiệu quả cao cả về số lượng và chất lượng. Bình quân hàng năm Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 28.197 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Với những thành tích đã đạt được, Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vinh dự được T.Ư Hội NDVN tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc; 3 nông dân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh vinh danh 3 nông dân là công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ngoài ra còn nhiều bằng khen khác.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra 27 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá mới. Ngoài ra, Đại hội bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Mai Minh Quang tái đắc cử chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.