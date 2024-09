Ông Thào Quáng Hành, xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang là nông dân sản xuất giỏi. Ông còn là tấm gương sáng trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới.



Được biết đến không chỉ bởi sự cần cù, sáng tạo trong lao động mà còn bởi tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng, ông Thào Quáng Hành xứng đáng là hình mẫu lý tưởng của một nông dân hiện đại và gương mẫu.

Gương mẫu trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc

Xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, là xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, các hoạt động thăm thân nhân, trao đổi buôn bán và đi làm thuê bất hợp pháp thường xuyên diễn ra, bản thân ông Hành đã thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình và người thân cùng bà con phải chấp hành tốt việc đi thăm người thân và đi lao động bên Trung Quốc.

Ông Hành thường xuyên nắm bắt tình hình thông tin cho lực lượng Biên phòng và cơ quan Công an, dân quân tự vệ về những vấn nghi vấn, nổi cộm trong thôn, tham gia cùng dân quân, công an, bộ đội Biên phòng tuần tra và giúp đỡ bộ đội trong công tác tuần tra đường biên trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi biên giới.

Mặt khác, là một hội viên Nông dân đang sinh sống và làm ăn tại thôn Bản Phố, xã Chí Cà, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) trong những năm qua bản thân ông Hành luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, các ngành, các quy định của địa phương.

Ông Thào Quáng Hành là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024. Ông Hành, xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cùng lực lượng chức năng của đến vận động người dân di rời ra khởi vùng có nguy cơ sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua.



Thôn có đường biên giới tiếp giáp với Trấn Kim Xưởng, Vân Nam, Trung Quốc dài 3,8 km, ông Hành luôn nhiệt tình tham gia công tác phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới...

Ông tổ chức thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phối hợp với ban quản lý thôn tuyên truyền vận động hội viên nông dân được 23 lượt với 1.385 hội viên tham gia phát dọn đường tuần tra, mốc giới, với 15 cuộc họp thôn triển khai công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, ông Hành thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền vận động, quản lý, nắm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, có sáng kiến, kinh nghiệm ứng dụng vào thực tiễn tại địa phương đem lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thôn bản bình yên.

Ông báo cáo kịp thời những vấn đề nảy sinh với cấp có thẩm quyền giải quyết theo chức năng nhiệm vụ, quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững không có vấn đề phức tạp xảy ra.

Ngoài ra, ông Thào Quáng Hành luôn là người đầu tiên tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự. Ông thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm.

Ông Hành cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tuyên truyền vận động cộng đồng thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nông thôn mới.



Ông Hành cũng thường xuyên tham gia các lớp học nâng cao nhận thức về quốc phòng - an ninh, kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện ''Diễn biến hòa bình", ''bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giáo dục gia đình, dòng họ và vận động người dân không tin, không tham gia học đạo, truyền đạo trái phép, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào đường lối chủ trương lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Vận động gia đình tham gia các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, tổ hòa giải để sinh hoạt chính trị, cùng giải quyết các vụ việc, góp phần giảm tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài; cảm hóa, giáo dục hàng chục thanh, thiếu niên chậm tiến. Mặt khác, ông Hành vận động các cháu học sinh trong độ tuổi đến trường, không được uống rượu, bia nhiều gây mất trật tự nơi công cộng.

Vận động bà con trong thôn bản tham gia đội văn nghệ của thôn để nâng cao đời sống tinh thần, góp phần bài trừ các thủ tục lạc hậu, những biểu hiện mê tín dị đoan trong việc ma chay, cưới xin, vận động nhân dân tham gia các lễ hội truyền thống của dân tộc một cách có ý nghĩa và tiết kiệm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa bản sắc của các dân tộc Việt Nam.

Những thành tích xứng đáng tôn vinh

Nhờ những đóng góp nổi bật của mình, ông Thào Quáng Hành đã được Hội đồng Chung khảo Trung ương bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.

Trước đó, ông còn vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen và danh hiệu từ các cơ quan của huyện, của tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội. Thành công của ông không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả cộng đồng xã Chí Cà và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Ông Thào Quáng Hành là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự kết hợp giữa tinh thần trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nước có thể tạo ra những thay đổi tích cực không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn trong việc bảo vệ an ninh trật tự.

Những thành tích của ông là nguồn cảm hứng cho nhiều người và là bài học quý giá về sự cống hiến và tận tâm với cộng đồng. Chính nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông, xã Chí Cà và huyện Xín Mần ngày càng phát triển và trở thành những địa phương an toàn, bền vững.

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam. Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo. Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam. Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).