Nóng: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng và đòi bồi thường tổn thất tinh thần

Sáng 17/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, nhà báo Nguyễn Đức Hiển (SN 1973, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cơ quan ngôn luận thuộc Sở Tư pháp, nay thuộc UBND TP.HCM) cho biết đã gửi đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

"Nguồn cơn" của sự việc

Trong nội dung yêu cầu khởi tố, nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho biết, ông và bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn không có mối liên hệ, quan hệ nào; bất kể là trực tiếp gặp mặt hay qua điện thoại, hoặc bất kỳ mối quan hệ xã hội nào khác.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển -. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu, kể từ khi ông Hiển trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội. Và, buổi phỏng vấn phát sóng chương trình thời sự chiều (18h00 ngày 11/6/2021) trên kênh sóng phát thanh của VOV (được đăng tải lại trên báo điện tử VOV ngày 12/06/2021) với tiêu đề: "Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Nhà báo Đức Hiển khẳng định: Nội dung chính của bài phỏng vấn là quan điểm, nhận định pháp lý của cá nhân ông Hiển, đối với các phát ngôn trong các buổi phát sóng trực tiếp của bà Hằng, mà ông Hiển đã trực tiếp theo dõi trước đó. Một số nhận định của ông, thực chất chỉ là những đánh giá đơn thuần về pháp lý của một người có chuyên môn về pháp luật, thể hiện quan điểm khoa học của ông Hiển đối với hành vi diễn ra trong cuộc sống có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Được biết, cho đến thời điểm hiện tại, nội dung bài phỏng vấn này vẫn đang tồn tại trên VOV và nhà báo Nguyễn Đức Hiển giữ nguyên quan điểm đã thể hiện qua các luận điểm trong bài phỏng vấn.

Bà Nguyễn Phương Hằng liên tục gọi tên nhà báo Đức Hiển trong các buổi phát sóng trực tiếp. Ảnh chụp màn hình

"Tôi cho rằng, nội dung phát ngôn của tôi là đúng pháp luật, cũng như nhận định của tôi về hành vi từ bà Hằng là phù hợp với các quy phạm pháp luật, dựa trên góc độ nghiên cứu, trao đổi học thuật và quy định của pháp luật, báo chí" – nhà báo Đức Hiển viết.

Tuy nhiên, phía bà Phương Hằng lại cho rằng, bài phỏng vấn trên thể hiện sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà phải đi tù (?). Từ đó, bà Phương Hằng sử dụng các ngôn từ bịa đặt, vu khống, nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhà báo Đức Hiển và vợ ông Hiển; thậm chí, xúc phạm cả cơ quan - nơi ông đang làm việc, cũng như cả giới báo chí và nhiều ngành nghề khác.



Liên tục bị gọi tên trên các buổi phát sóng để nhục mạ

Theo nhà báo Đức Hiển, từ ngày 19/6/2021 cho đến lúc ông gửi đơn yêu cầu khởi tố (17/11), bà Nguyễn Phương Hằng luôn có những lời lẽ lặp đi lặp lại sự bịa đặt, vu khống, nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông như: "Nhà báo hai mặt", "thằng Hỉn", "thằng nhà báo Đức Hiển" "một Phó tổng biên tập đàng hoàng đường hoàng chính chính mà đi đặt điều đặt chuyện", "một thằng Phó tổng Biên tập một tờ báo như vậy mà nói dối thì người ta nói nhà báo nói láo đâu có sai đâu", "nhà báo nói láo", "nó đồi bại nó đê hèn", "nó ngồi xổm trên pháp luật"…

Bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng trong buổi gặp gỡ khán giả tại KDL Đại Nam. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, theo ông Hiển, bà Phương Hằng còn có hành vi phát ngôn, bịa đặt và loan truyền thông tin sai sự thật như: "Ông Hiển là đồng bọn của ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, Thái Văn Đường và các tổ chức phản động vu khống bà Hằng đánh sập trang báo điện tử VOV; ông Hiển "ăn chặn" tiền từ thiện.

Ông Hiển nhận 20-30 tỷ đồng của ông Trần Quý Thanh (được bà Hằng gọi trên livestream là Dr. Thanh, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát) nhằm mục đích tìm mọi cách, mọi giá phải để bà Nguyễn Phương Hằng đi tù.

Nhận tiền của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát để đưa nhiều người đi tù trong vụ án "con ruồi trong chai nước ngọt NumberOne"; là thành viên của tổ chức phản động; bà Đoàn Thị Ngọc Linh (vợ nhà báo Đức Hiển) bị đuổi việc, bị sa thải tại Hội Luật gia quận 12, TP.HCM; ông Hiển cho rằng mình là người người có thể đưa bất cứ ai đi tù mà không cần đến cơ quan pháp luật"...

"Tôi xin khẳng định, những nội dung bà Hằng nói về tôi nêu trên hoàn toàn là bịa đặt, vu khống, không hề có một chút sự thật nào. Bà Hằng chỉ dựa vào cảm xúc quá khích cá nhân để bịa đặt các thông tin vu khống, xúc phạm tôi, xúc phạm Báo Pháp Luật TP.HCM cũng như giới nhà báo nói chung mà không có bất kỳ chứng cứ chứng minh nào.

Bà Hằng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để loan truyền các thông tin bịa đặt tôi phạm tội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng vì sức mạnh lan truyền thông tin là rất khủng khiếp", ông Hiển cho biết.

Yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho rằng, việc bà Phương Hằng lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng máy tính, công nghệ thông tin để tuyên truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt, nhằm mục đích vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông và gia đình là xâm phạm nghiêm trọng quyền hiến định và luật định về danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông và gia đình.

Sau khi các phát ngôn của bà Phương Hằng được phát sóng trên các trang mạng xã hội, nhà báo Đức Hiển thường xuyên nhận được các lời chửi bới, đe dọa, khủng bố tinh thần từ những người xem bà Phương Hằng là thần tượng, khiến ông và gia đình rất mệt mỏi, tinh thần sa sút, luôn trong trạng thái căng thẳng, cuộc sống bị đảo lộn.

Chiều ngày 16/11, bà Nguyễn Phương Hằng đến trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng để gặp lãnh đạo báo nhưng không được đón tiếp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, là một nhà báo, là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, là Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM; việc bị bà Phương Hằng xúc phạm, vu khống đã trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động bình thường và uy tín của các tổ chức mà ông Hiển là thành viên. Nhiều tin nhắn, bình luận (comment) của người đọc, người xem dưới các bài viết và đoạn phim của bà Hằng đã thể hiện sự công kích, tiêu cực khi xỉ vả ông Hiển, cơ quan báo chí và các nhà báo, chính quyền... trong thời gian dài.

Đồng thời, lợi dụng những thông tin bịa đặt vu khống do bà Phương Hằng cung cấp, nhiều kênh truyền thông mạng xã hội đã ăn theo, sản xuất hàng trăm đoạn phim (video clip) bôi nhọ, xúc phạm ông Hiển, Báo Pháp Luật TP.HCM và các cơ quan báo chí, kèm theo các bình luận xấu của người xem về nhà báo, nghệ sĩ và đặc biệt là chính quyền nhân dân.

"Do vậy, bằng đơn này, tôi yêu cầu quý cấp xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để làm nhục, vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tôi, cụ thể các tội:

Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; và Tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; và Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017" - Trích nguyên đơn nhà báo Đức Hiển.

Chưa hết, nhà báo Đức Hiển còn yêu cầu được bồi thường về tổn thất tinh thần theo quy định tại khoản 2 Điều 592 Bộ luật dân sự năm 2015, buộc bà Nguyễn Phương Hằng phải xin lỗi, cải chính công khai đối với những nội dung bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp.