Clip: Xây dựng nông thôn mới ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu.

Quê nghèo Can Hồ đổi mới

Chúng tôi có chuyến công tác trở lại xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu vào một ngày nắng đẹp, những cơn mưa đầu hạ như xóa tan cái nghèo, cái khó ở miền đất biên viễn xa xôi này. Can Hồ hôm nay đã bớt nghèo, từ khi chính quyền và người dân quyết tâm xây dựng nông thôn mới, bản làng Can hồ đã bừng sáng hơn.

Xã Can Hồ có 5 bản, 523 hộ với hơn 2 nghìn nhân khẩu, đồng bào nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, bao gồm dân tộc Hà Nhì, Si La và Mông. Ít ai có thể ngờ rằng, vùng quê Can Hồ nghèo khó đến xác xơ xưa kia nay có sự đổi thay rõ rệt.



Qua câu chuyện với các cụ già có uy tín ở Can Hồ, trước đây dân ở Can Hồ nghèo lắm, ăn không đủ no, áo không có để mặc, một phần là do các hủ tục tồn tại, trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, sự trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước còn phổ biến. Thêm nữa cơn bão "Nàng tiên nâu" tràn qua, khiến cái đói nghèo, cái nghèo cứ bám riết lấy Can Hồ.

Ai có dịp tới xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu hôm nay sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi, những tuyến đường lầy lội mỗi khi mưa về nay được chính quyền, nhân dân chung tay góp đất, góp sức xây dựng. Ảnh: Tuấn Hùng

Những tưởng đời sống của bà con Can Hồ sẽ chìm dưới tăm tối, không lối thoát. Nhưng như một phép màu, các chính sách ưu đãi của Chính phủ dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… đã như một luồng gió mới, tiếp lực giúp Can Hồ lột xác.

Những con đường đất, sỏi đá bé tí tẹo xưa, nay được thay thế bằng đường bê tông sạch bong, hai bên đường là những ngôi nhà kiên cố, khang trang thay thế những ngôi nhà tranh tre xiêu vẹo. Trên nương cây cối xanh tốt, ruộng đồng trù phú. Rất dễ nhận ra một điều, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của của bà con nơi đây đã có sự đổi thay vượt bậc.

Để có được những trái ngọt như hôm nay, hơn một thập kỷ qua, các cấp chính quyền và người dân xã Can Hồ đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cùng với sự giúp đỡ đắc lực từ các cấp chính quyền huyện Mường Tè…

Quyết tâm thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, bà con nông dân ở Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất quy mô theo hướng hàng hóa, qua đó góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: Tuấn Hùng

Sau cái bắt tay thật chặt, ông Lỳ Gạ Xá, Phó chủ tịch UBND xã Can Hồ, Mường Tè, Lai Châu cho hay: Trong các giải pháp giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đưa Can Hồ thoát nghèo. Bên cạnh các chương trình giảm nghèo bền vững, chúng tôi xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Quá trình ấy cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và để thành công thì cần có sự tham gia tích cực của bà con.

Vì thế, để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, một mặt xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân để quán triệt các chủ trương, nghị quyết của TW, Chính phủ qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp tại xã, bản...

Thông qua tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình, qua đó từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước.

Bên cạnh đó, xã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới một cách chi tiết cho từng năm và từng giai đoạn cụ thể.

Đến xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu hôm nay dễ dàng nhận ra phương thức chăn nuôi của bà con đã có sự thay đổi lớn, từ chăn nuôi thả rông kém năng suất, nay bà con đầu tư chuồng trại, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, nhờ đó nâng cao sản lượng, cho thu nhập cao hơn. Ảnh: Tuấn Hùng

"Sau nhiều nỗ lực vượt khó, tận dụng lợi thế sẵn có, với sự quyết tâm của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của người dân, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Để không lỡ hẹn cán đích nông thôn mới vào năm 2025, xã đang triển khai nhiều giải pháp giúp bà con phát triển kinh tế, lấy tiêu chí thu nhập làm tiền đề để hoàn thành các tiêu chưa đạt", ông Xá hồ hởi cho biết.

Can Hồ làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Xác định rõ hướng đi trong phát triển kinh tế, một mặt chính quyền xã Can Hồ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con thay đổi phương thức sản xuất, đưa những loại cây trồng, con giống có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi, sản xuất.

Phát huy thế mạnh của địa phương trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là trâu, bò. Xã liên kết, phối hợp với các ban, ngành huyện giúp nông dân vay vốn qua các tổ chức hội như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… để người dân xây dựng chuồng trại, mua giống trâu, bò, gà, vịt về chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đến nay, toàn xã có 2.680 con gia súc và trên 7.000 con gia cầm.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu đang là mô hình được bà con đẩy mạnh phát triển, nhờ mô hình này người dân có thêm thu nhập, góp phần cùng chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Hồ hởi chia sẻ với chúng tôi, anh Hù Chà Hai, bản Sìn Thầu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu cho biết: Tôi và gia đình rất vui bởi, nếu không có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền thì cái đói, cái nghèo sẽ còn bám mãi lấy chúng tôi.

Giờ chúng tôi có thu nhập ổn định, thoát nghèo, được đi trên những con đường thênh thang, sạch đẹp, không còn lo lắng lầy lội mỗi khi trời mưa. Giờ tôi chỉ lo làm ăn, phát triển kinh tế.

Thực tế cho thấy, để nâng cao thu nhập cho người dân và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới. Chính quyền xã Can Hồ đã họp bàn và đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí như đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học, kỹ thuật.

Khuyến khích nhân dân tận dụng tối đa quỹ đất sản xuất, chuyển đổi những diện tích đất không chủ động được nước sang trồng các loại cây có độ chống chịu hạn tốt; tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ gắn với chăn nuôi gia súc.

Triển khai nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Can Hồ đạt 33 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tuy còn cao (hơn 50%) xong nhân dân xã Can Hồ rất đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới, bà con sẵn sàng hiến đất, góp sức xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi.

Chính quyền và bà con nông dân xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu đã và đang huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng thế mạnh trong phát triển các mô hình kinh tế mới, cho hiệu quả cao, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Bản làng Can Hồ hôm nay trù phú, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao là những thành quả sau nhiều nỗ lực xây dựng các chương trình giảm nghèo của Chính phủ. Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới giữ vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ giúp Can Hồ có sự đổi thay thực sự về chất.

Một cuộc sống mới tràn đầy sức sống đang về với bà con xã Can Hồ, tin rằng với nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của người dân, Cán Hồ sẽ cán đích nông thôn mới vào một ngày không xa.