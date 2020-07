Nóng: Trên đường đi chợ, người phụ nữ bị sát hại dã man

Sáng 27/7, Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP. Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị sát hại trên đường đi chợ.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Cảnh Thắng

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h30' ngày 27/7, chị V.A. (SN 1976, trú phường Quán Bàu, TP. Vinh) điều khiển xe máy mang BKS: 37B2-694.97 đi trên đường hướng vào chợ Cửa Bắc (TP. Vinh). Khi đang đi gần đến cổng sau chợ Cửa Bắc, chị V.A. bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn lại.



Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị V.A. gục xuống đất tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, người này lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông và người phụ nữ này có quen biết nhau. Nhiều người đã cung cấp một số thông tin nhận dạng hung thủ cho cơ quan công an để điều tra vụ việc.

"Hiện cơ quan công an đang phối hợp khám nghiệm tử thi nạn nhân đồng thời truy bắt đối tượng đã gây án", lãnh đạo phường Hưng Bình nói.